Attaque du fourgon à Incarville. Qui est Mohamed Amra, le détenu qui s'est évadé ?

Des centaines de policiers et gendarmes sont désormais à sa recherche. Le plan Epervier a été déclenché.

Un détenu âgé de 30 ans s'est évadé grâce à plusieurs complices après l'attaque meurtrière d'un fourgon de la pénitentiaire à hauteur du péage d'Incarville, mardi 14 mai dans la matinée. Une attaque qui a fait au moins deux morts. Une enquête, confiée à la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, est ouverte pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, évasion en bande organisée, acquisition et détention d'armes de guerre et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime.

Des accusations qui viennent s'ajouter au casier déjà bien chargé de Mohamed Amra. Il venait d'être condamné par le tribunal d'Evreux pour vol avec effraction. La procureure de la République de Paris indique aussi qu'il était mis en examen à Marseille pour "enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort".

A la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants

Le détenu était aussi poursuivi pour des faits commis en Seine-Maritime, à Saint-Etienne-du-Rouvray, selon nos informations.

Le parquet de Rouen nous confirme que l'attaque du fourgon est survenue alors que le détenu "avait été extrait de la maison d'arrêt d'Evreux pour être entendu par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rouen dans le cadre d'une procédure criminelle dans laquelle il était mis en examen pour tentative d'assassinat". L'évasion a eu lieu sur le chemin du retour.

L'AFP rapporte également, de sources proches du dossier, que Mohamed Amra est à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants et qu'il est soupçonné d'avoir commandité des meurtres, liés à ces trafics.