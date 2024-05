Normandie. Interpol émet une notice rouge pour retrouver Mohamed Amra, le détenu rouennais en fuite

Interpol a annoncé, mercredi 15 mai, avoir diffusé une notice rouge pour localiser le délinquant multirécidiviste Mohamed Amra. Il s'est évadé lors de l'attaque mortelle du fourgon le transportant, la veille dans l'Eure, au péage d'Incarville. "Une notice rouge a été émise à la demande des autorités françaises qui recherchent le prisonnier évadé Mohamed Amra, alias 'La Mouche'", a indiqué sur le réseau social X l'organisation internationale de coopération policière basée à Lyon.

A quoi sert une notice rouge ?

Les notices rouges permettent de transmettre au réseau des polices des avis de recherche internationaux émis par la justice d'un pays à l'encontre de suspects désignés sous le terme de "Wanted persons" (Personnes recherchées) dans le but de faciliter leur interpellation.

Mohamed Amra, 30 ans, s'est évadé lors de l'attaque à l'arme lourde contre un fourgon pénitentiaire, qui avait comme but de le libérer, mardi 14 mai. Deux agents pénitentiaires ont été tués et trois blessés. L'attaque a suscité l'émoi parmi les agents pénitentiaires. Plusieurs centaines ont pris part à une journée "prison morte" dans toute la France.

Le détenu avait fait l'objet de plusieurs condamnations et mises en cause dans des dossiers de délinquance organisée et était "très connu de la justice", selon la procureure de Paris Laure Beccuau. La dernière condamnation en date remonte au 7 mai, par le tribunal d'Evreux "pour un vol avec effraction" qui lui a valu 18 mois de prison. Il était en détention provisoire pour d'autres dossiers, dont une mise en examen par la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille dans un dossier de meurtre en bande organisée. Lors de l'attaque, il revenait vers la maison d'arrêt d'Evreux où il était incarcéré après une audition au tribunal judiciaire de Rouen.

Avec AFP

