Evasion de Mohamed Amra à Incarville. L'homme activement recherché depuis mai a été retrouvé et arrêté en Roumanie

Il est recherché depuis son évasion au mois de mai. Mohamed Amra, 30 ans, qui s'est évadé à l'issue de l'attaque d'un fourgon de la pénitentiaire à Incarville qui a fait deux morts et trois autres blessés, a été retrouvé ce samedi 21 février.

Mohamed Amra arrêté en Roumanie

"Je félicite toutes les forces de l'ordre qui ont permis l'arrestation aujourd'hui de Mohamed Amra en Roumanie aujourd'hui", a indiqué le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ce samedi. "Je remercie chaleureusement la Roumanie pour sa coopération décisive", a ajouté le ministre.

"J'ai une pensée d'émotion pour les familles"

Emmanuel Macron a également salué ce samedi "un formidable succès", après l'arrestation du narcotrafiquant français Mohamed Amra, en fuite depuis son évasion en mai 2024 lors de laquelle deux agents pénitentiaires avaient été tués dans l'attaque de leur fourgon dans l'Eure. "Je veux d'abord remercier les collègues européens et féliciter les services d'enquêteurs français qui, depuis des mois et des mois, ont traqué Mohamed Amra. Et j'ai une pensée d'émotion pour les familles des personnels de la pénitentiaire qu'il a tués", a souligné le chef de l'Etat en marge d'une visite du Salon de l'agriculture à Paris.

Pour rappel, le 15 mai dernier, Interpol a annoncé avoir diffusé une notice rouge pour le localiser. Près de deux mois après son évasion au péage d'Incarville, dans l'Eure, les autorités ont aussi diffusé un appel à témoins.

