Evasion de Mohamed Amra à Incarville. Le rapport de l'IGJ évoque un "déficit" de communication entre les services concernant la dangerosité du détenu

L'IGJ, (Inspection générale de la justice) parle de "déficit" de communication à la suite de l'évasion sanglante de Mohamed Amra le 14 mai à hauteur d'Incarville dans l'Eure, dans un rapport publié le 1er août commandé le garde des Sceaux Eric Dupont Moretti. "Le profil judiciaire de Mohamed Amra se caractérise par un ancrage initial dans la moyenne délinquance précédant une bascule dans le grand banditisme", explique le rapport qui pointe du doigt des défaillances de communication entre les différentes autorités judiciaires et pénitentiaires, mais aussi les enquêteurs.

Détenu tous les ans depuis ses 13 ans

Si le rapport n'évoque pas l'attaque du fourgon à proprement parler, il balaye sur plus de 60 pages le profil du détenu Mohamed Amra, qui, au jour de son évasion, totalisait 15 condamnations et était incarcéré presque tous les ans depuis l'âge de 13 ans.

C'est lors de son transfert en 2022 à la prison de la Santé à Paris qu'il "a manifestement dérivé vers la violence", précise l'inspection. Il enchaînera ensuite les mises en examens pour des faits graves "de tentative de meurtre et tentative d'extorsion", ou encore de "vol aggravé, enlèvement, séquestration, arrestation et détention arbitraire de plusieurs personnes". Sa mise en examen prononcé le 26 septembre 2023 à Marseille pour "complicité de meurtre en bande organisée… est le marqueur judiciaire de sa véritable envergure de délinquant impliqué dans la criminalité organisée", poursuit le rapport de l'IGJ qui passe en revue ses multiples transferts de prison en prison et les conditions de détention qui révèlent, selon l'inspection, "une dangerosité grandissante" du détenu.

17 recommandations de l'inspection

Le rapport préconise enfin 17 recommandations pour éviter de nouveaux drames lors d'escortes pénitentiaires ou au sein des centres pénitentiaires, parmi lesquelles "une doctrine d'évaluation de la dangerosité des personnes détenues". L'IGJ recommande aussi d'élaborer "une circulaire commune" sur les échanges d'informations concernant les détenus relevant de la criminalité organisée.

