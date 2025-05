[Photos] Caen. Emmanuel Macron rend hommage aux victimes du péage d'Incarville, un an après

Moment chargé en émotion à Caen ce mercredi 14 mai. Un an jour pour jour après l'évasion de Mohamed Amra et le drame survenu au péage d'Incarville, dans l'Eure, le président de la République Emmanuel Macron présidait une cérémonie. Il rendait hommage aux deux victimes, rattachées au PREJ de Caen, le Pôle de rattachement des extractions judiciaires : Arnaud Garcia et Fabrice Moello.

Emmanuel Macron était accompagné du garde des Sceaux, Gérald Darmanin.

Une cérémonie solennelle

Revue des troupes, Marseillaise, sonnerie aux morts… L'hommage s'est déroulé dans le silence le plus complet. Emmanuel Macron a déposé une gerbe sous une plaque commémorative, avant de se tourner vers les trois blessés, présents lors de l'attaque sanglante, mais aussi vers les proches des victimes. Accompagné de Gérald Darmanin, le chef de l'Etat s'est ensuite entretenu à huis clos avec les collègues et familles des victimes. Il a finalement quitté les lieux à 14h15, soit environ une heure après son arrivée.

Le chef de l'Etat a déposé une gerbe sous la plaque commémorant la mémoire de Fabrice Moello et d'Arnaud Garcia.

Plus de rendez-vous à distance

"Les familles peuvent avoir la crainte qu'on les oublie. La présence d'Emmanuel Macron prouve que même au sommet de l'Etat, on ne les oublie pas", concède Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Justice. "A la suite de cet événement tragique, on a avancé, un protocole a été signé, nos missions sont davantage sécurisées", se félicite-t-il.

• A lire aussi. [Photos]. Un an après le drame d'Incarville, une série de mesures ont été instaurées "pour renforcer la sécurité de nos professionnels"

Lors de cette cérémonie, il y avait des membres de l'ERIS, l'Equipe régionale d'intervention spécialisée, des directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, des officiers, des surveillants, et des membres du PREJ.

Mais il y a un "mais". Le syndicaliste souhaite en effet la généralisation des visioconférences pour éviter les extractions judiciaires non nécessaires. "Aujourd'hui on passe des journées sur la route, pour présenter un détenu à un juge cinq minutes, ou lui faire signer un papier." Selon lui, la visioconférence permettra d'améliorer la sécurité des agents, et de les redéployer sur d'autres missions.

• A lire aussi. Normandie. Incarcéré dans l'Orne, Mohamed Amra se dit victime de violences de la part des surveillants

Des agents du PREJ qui ont participé à la cérémonie.