[Photos]. Un an après le drame d'Incarville, une série de mesures ont été instaurées "pour renforcer la sécurité de nos professionnels"

Ne pas oublier ce qu'il s'est passé. Ce mercredi 14 mai, une cérémonie s'est déroulée au péage d'Incarville, un an jour pour jour après l'évasion de Mohamed Amra, soit le 14 mai 2024, qui a causé la mort de deux agents pénitentiaires : Arnaud Garcia et Fabrice Moello. A cette occasion, une plaque commémorative a été dévoilée en présence notamment de Pascal Vion, directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Depuis ce drame, la sécurité des agents pénitentiaires a été renforcée avec la mise en place d'un nouveau protocole.

Patrick Maugars, maire d'Incarville, était présent lors du dévoilement de la plaque commémorative des agents pénitentiaires tués il y a un an au péage.

Un nouveau protocole instauré

"Dans les jours qui ont suivi ce drame, il y a eu ce qu'on a coutume d'appeler 'le protocole d'Incarville' avec toute une série de mesures pour renforcer en termes de moyens la sécurité de nos professionnels qui assurent ces missions d'extraction judiciaire", explique Pascal Vion. "Ce plan d'action est en cours de déploiement et produit d'ores et déjà des effets avec l'amélioration des moyens de fonctionnement, du matériel, des véhicules supplémentaires", poursuit-il. A travers ce plan, il y a également eu "une révision de nos processus pour prendre en charge l'ensemble des publics qui nous sont confiés par la Justice dans le cadre de ces missions".

Un an après la mort des agents pénitentiaires au péage d'Incarville, une plaque commémorative a été dévoilée.

Plusieurs agents pénitentiaires présents ce 14 mai 2025

Depuis ce drame qui s'est produit à Incarville, les agents pénitentiaires "font plus attention. On est un peu plus vigilant. On espère aussi que ce qu'il s'est passé pourra faire changer les choses par rapport à notre profession", confie un agent pénitentiaire qui, pour des raisons de sécurité, a souhaité garder son anonymat. "On espère aussi avoir plus de considération par rapport à nos missions. Ça a avancé depuis cet événement", assure-t-il. Et, sur le terrain, "on est toujours sur nos gardes".

Ce mercredi 14 mai, plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées en dessous de la plaque commémorative au péage d'Incarville dans l'Eure.