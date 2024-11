Normandie. L'arrêt au péage, c'est fini : l'autoroute A13 basculera en flux libre dans la nuit du 9 au 10 décembre

C'est historique : sauf aléa météorologique, l'autoroute A13 basculera en flux libre dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 décembre. A partir de cette date, il ne sera plus nécessaire de s'arrêter pour payer son péage d'autoroute.

Deux nuits de travaux

La bascule se fera en deux temps :

- l'ensemble des barrières de péage situées sur l'A13 entre Poissy et Caen (Buchelay, Heudebouville, Incarville, Beuzeville et Dozulé), passeront en flux libre dans la nuit du 9 au 10 décembre ;

- les entrées et sorties de l'A13 situées entre Rouen et Caen seront quant à elles transformées en péage en flux libre dans la nuit du 10 au 11 décembre.

Comment payer à partir du 10 décembre ? - pour un prélèvement automatique : créer un compte sur sanef.com, y entrer son numéro d'immatriculation et ses coordonnées bancaires - pour un paiement ponctuel : payer sur sanef.com sans créer de compte ou se rendre dans un bureau de tabac du réseau agréé Nirio avec le numéro d'immatriculation du véhicule - être abonné au télépéage Pour les usagers qui optent pour un paiement ponctuel, le délai sera de trois jours (72 heures) pour payer, sous peine d'une majoration de 90 euros. Les nombreux panneaux en bordure de route sauront le rappeler aux étourdis !

200 personnes mobilisées

Pour les nuits de mise en service du flux libre sur l'A13, plus de 200 personnes seront mobilisées sur le terrain, indique la Sanef, qui coordonne les opérations et sera appuyée par de nombreuses entreprises extérieures. Ces nuits-là, "un important dispositif de travaux sera déployé simultanément sur les différents sites avec des engins de chantier (machines à peinture, balayeuses, glissières béton…) et une signalisation renforcée". C'est depuis un poste de commandement installé à Rouen que le bon déroulement des opérations sera coordonné.

La vigilance sera de mise pour les conducteurs, pendant ces deux nuits. Des itinéraires de déviation et une signalisation sur le terrain seront déployés à l'approche de chaque site de péage.

Pratique. Pour payer le péage et comprendre le système de flux libre, rendez-vous sur sanef.com