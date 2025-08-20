Télévision. Le Rouennais Vincent Lagaf en larmes devant une demande en mariage culte sur le plateau du Bigdil

Alors que le Bigdil s'apprête à faire son grand retour à la rentrée, l'animateur rouennais préféré du public a accepté de rejouer la carte de la nostalgie. Avec "Vincent Lagaf rembobine", il revient sur des extraits marquants de l'émission culte.

Et parmi ces souvenirs, une séquence en particulier continue de toucher l'animateur : une demande en mariage inattendue et bouleversante, restée gravée dans la mémoire des téléspectateurs.

Une émotion toujours intacte devant les images

En revoyant la scène, Vincent Lagaf n'a pas caché son émotion. Les larmes aux yeux, il explique :

"Même là ça m'émeut encore. Moi je suis pas vacciné de ces trucs-là ! Quand c'est sincère… Quand c'est la personne qui dit : 'j'aimerais profiter de mon passage dans l'émission pour faire une demande en mariage', on dit oui ! Quand on a un candidat qui est ému de demander sa femme en mariage et qu'il y a les gamins à côté, je veux pas que ça soit répété ! Bien que… la meilleure improvisation soit celle qui soit travaillée."

Des mots qui traduisent bien la sensibilité de l'animateur, toujours marqué par ce moment authentique.

La demande en mariage surprise qui a bouleversé tout le monde

Diffusée en janvier 2022, la séquence reste l'une des plus marquantes du Bigdil. La candidate ne se doutait absolument de rien quand son compagnon a pris la parole, entouré de leurs enfants. Avec une émotion palpable, il avait déclaré :

"Avec l'autorisation de tes parents et des enfants, est-ce que ça te conviendrait de passer encore des années avec moi, et de devenir ma femme ?"

Une déclaration sincère et inattendue qui avait ému le plateau entier. La future mariée, surprise et bouleversée, avait répondu "oui" sous les applaudissements du public. Même la maman, présente dans l'assistance, n'avait pu retenir ses larmes devant ce moment de télévision hors du temps.

Le Bigdil, une émission qui a marqué une génération

Cette demande en mariage n'est qu'un exemple parmi d'autres des séquences qui ont forgé la légende du Bigdil. Entre humour, jeu et émotion, l'émission a su créer des instants uniques, parfois totalement improvisés, qui continuent de résonner aujourd'hui.

Pour Vincent Lagaf, ces souvenirs restent précieux : ils rappellent que derrière les caméras et les costumes de Bill, ce sont avant tout des histoires humaines qui ont touché des millions de téléspectateurs.

Un retour attendu avec impatience

A la rentrée, le Bigdil s'apprête à revenir sur les écrans, après la pause estivale. Un come-back très attendu par les fans, mais aussi par Vincent Lagaf lui-même, qui ne cache pas sa joie de retrouver le public. Et si l'émotion est toujours au rendez-vous dans les souvenirs, nul doute que de nouveaux moments forts viendront bientôt enrichir l'histoire de cette émission culte.

