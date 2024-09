Télévision. Le Bigdil : le jeu culte de retour, animé par Vincent Lagaf' (et Bill !)

Diffusé entre 1998 et 2004 sur TF1, Le Bigdil a marqué toute une génération de téléspectateurs français. Ce jeu télévisé, animé par Vincent Lagaf' et son acolyte virtuel Bill, un extraterrestre bleu aux grands yeux jaunes, proposait aux participants de relever des défis amusants pour tenter de remporter des cadeaux. Le concept était simple, mais efficace : une ambiance décontractée, des épreuves variées, et surtout, un ton humoristique porté par Vincent Lagaf' et Bill. Le duo a su captiver chaque soir des millions de téléspectateurs, devenant un rendez-vous incontournable des soirées familiales.

Un retour attendu pour 2025

Après 20 ans d'absence, Le Bigdil fait son grand retour, mais cette fois sur RMC Story. Prévu pour 2025, ce come-back s'annonce fidèle à l'esprit de l'émission d'origine. Vincent Lagaf', toujours aux commandes, retrouvera Bill, incarné par Gilles Vautier, son complice de l'époque. La production a confirmé que les règles et l'ambiance resteront identiques, afin de raviver la nostalgie des fans de la première heure.

Une émission réinventée pour une nouvelle génération

Si Le Bigdil conserve son ADN, quelques ajustements seront tout de même au programme. L'émission, qui était diffusée quotidiennement à l'époque, sera désormais proposée en prime time. Ce changement permettra de donner plus de libertés et de temps à Vincent Lagaf' et à son équipe pour divertir le public. Autre évolution notable : les "Gafettes", les jeunes femmes qui accompagnaient l'animateur sur le plateau, ne seront plus présentes dans cette nouvelle version. Un choix assumé par l'animateur, qui estime que le monde a changé, et que l'émission doit s'adapter aux mentalités actuelles.

La reprise est annoncée pour 2025, sans date précise.