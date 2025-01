Télévision. Une Normande réalise le rêve de sa grand-mère de 90 ans… grâce au retour du "Bigdil" !

Diffusé entre 1998 et 2004, "Le Bigdil" a marqué toute une génération. Ce jeu télévisé, animé par Vincent Lagaf' et son acolyte extraterrestre Bill, était un incontournable des soirées en famille. Epreuves loufoques, cadeaux à gogo et ambiance décontractée, le duo Lagaf'-Bill a su conquérir les cœurs.

Après deux décennies d'absence, Le Bigdil revient en janvier 2025 sur RMC Story.

🛸 Bientôt le grand retour du #Bigdil, on vous ouvre les portes des coulisses pour découvrir les moments les plus fous du tournage !



Rendez-vous le jeudi 2 janvier 2025 à 21H10, sur RMC Story, canal 23, et dès 6H en streaming sur #RMCBFMPlay pic.twitter.com/o2KtnoOMhn — RMC Story (@RMCStory) December 25, 2024

Et si les fans de la première heure s'impatientent, certains comme Sorya B., originaire du Havre, ont déjà eu la chance de vivre l'expérience... pour de vrai.

"C'était mon rêve d'enfant !"

Pour Sorya, "Le Bigdil", c'était bien plus qu'un simple rendez-vous télévisé :

"Quand j'avais aux alentours de 13 ans, c'était mon rendez-vous quotidien, tous les soirs j'avais trop hâte d'être devant la télé à l'heure du Bigdil. Ça a vraiment marqué mon adolescence. Mon plus grand souhait, c'était de participer, mais j'étais mineure, donc impossible."

Alors, quand elle tombe par hasard sur une annonce de casting sur Facebook 20 ans plus tard, l'excitation est immédiate.

"Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai envoyé un mail, et trente minutes plus tard, on me contactait ! La dame du casting m'a dit qu'il y avait eu un engouement de dingue, tellement que leur site avait buggé."

Une aventure en famille (et avec mamie, évidemment)

Après avoir été sélectionnée, Sorya a pu emmener trois personnes. Ses choix ? Sa fille, son mari… et bien sûr, sa grand-mère de 90 ans, fan inconditionnelle de Vincent Lagaf'.

"C'était son rêve de le rencontrer. Elle me demandait : 'Tu crois qu'il va me voir ? Tu crois que je vais pouvoir lui parler ?' Elle était comme une enfant, tellement heureuse."

Pour l'occasion, la sœur de Sorya, ancienne coiffeuse, est venue chouchouter sa grand-mère pour qu'elle soit au mieux pour les caméras.

"Un voyage dans le temps"

Le 3 décembre, Sorya et sa famille assistent à l'enregistrement de l'émission. Surprise : le plateau est resté inchangé depuis les années 2000. "C'était comme entrer dans ma télé 20 ans en arrière. Tout est à l'identique : l'escalier, la soucoupe, le rideau… On avait l'impression que rien n'avait bougé." L'ambiance était aussi au rendez-vous. "L'équipe est adorable, des maquilleuses aux 'Gaffettes'. Tout le monde était bienveillant. Ça restera un souvenir incroyable."

La surprise de Vincent Lagaf'

Petit détail : les accompagnateurs ne sont pas censés rencontrer Vincent Lagaf'. Mais entre deux enregistrements, l'animateur passe par le plus grand hasard à coté d'eux. "Je lui ai demandé si il pouvait avoir un petit mot pour ma grand mère et… Ce sera la surprise à la diffusion !! Il a été formidable, c'est tout ce que je peux vous dire."

Pour Sorya, cette journée restera gravée dans sa mémoire : "C'était un rêve d'enfant, mais aussi celui de ma grand-mère. C'était magique."

"Le Bigdil", un vent de nostalgie pour 2025

Si vous aussi, vous avez grandi avec "Le Bigdil", préparez-vous à un retour en fanfare. On a hâte de découvrir l'histoire touchante de Sorya sur grand écran, et surtout le petit mot "surprise" de Vicent Lagaf' pour sa grand-mère !