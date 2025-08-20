Saint-Étienne-du-Rouvray. Une balade au parc naturel urbain du Champ des Bruyères

Au cœur du parc naturel urbain du Champ des Bruyères à Saint-Etienne-du-Rouvray, la ferme pédagogique constitue un lieu d'échanges et de pratiques autour du jardinage et de la biodiversité. Tous les mercredis après-midi, les rendez-vous "Triticum" permettent au public de participer à des chantiers participatifs. Le jardin, animé par l'association Le Champ des Possibles, accueille également des ateliers ouverts à tous, des ventes de plants, ainsi qu'un travail collectif sur l'entretien de la pépinière. Cette ferme, intégrée à un espace plus vaste de 28 hectares, s'inscrit dans une démarche de transition alimentaire et de sensibilisation à l'écologie urbaine.

Pratique. Tous les jours de 7h30 à 23h.