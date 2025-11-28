Près de Mayenne. Un jeune conducteur contrôlé à près de 80km/h au-dessus de la limite autorisée

Lors d'une opération de contrôle routier sur la RN12 jeudi 27 novembre, les gendarmes de la brigade motorisée de Mayenne ont relevé un grand excès de vitesse. A hauteur de Champéon vers 17h20, ils ont intercepté un véhicule circulant à 158km/h pour une vitesse limitée à 80km/h.

Le conducteur était en période probatoire

L'automobiliste, en période probatoire, s'est vu retirer immédiatement son permis de conduire. Son véhicule a été placé en fourrière. "Jeune conducteur, il sera convoqué ultérieurement devant la justice pour répondre de ses actes", précise la gendarmerie.