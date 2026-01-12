Mortagne-au-Perche. Un véhicule s'encastre dans une maison : une personne meurt

C'est le troisième accident de la matinée sur les routes de l'Orne, lundi 12 janvier. Peu après 10h, un véhicule s'est encastré dans une maison située dans la rue Jean Monnet, à Mortagne-au-Perche. Une personne a été déclarée décédée par les secours.
La gendarmerie sur place
L'intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers de Mauves et de Mortagne ainsi que la gendarmerie, la police municipale et une équipe médicale.
