Près d'Alençon. "En France, 85 % des enfants en sont victimes" : une formation pour lutter contre les violences systémiques

Santé. Installée à Arçonnay depuis 2020, la praticienne psychocorporelle Cécile Varady lance une formation destinée aux professionnels en lien avec les enfants. Son but est de mettre fin aux violences systémiques, souvent banalisées, grâce à une approche théorique, pratique et accessible dans l'Orne et la Sarthe.

Publié le 12/01/2026 à 11h01 - Par Lucie Peudevin
Cécile Varady, praticienne psychocorporelle, lance une formation pour lutter contre les violences faites aux enfants. - Lucie Peudevin

"Dépêche-toi, je suis pressé", " tu n'es pas beau quand tu fais cette tête-là"… Autant de phrases simples mais "qui font du mal", souligne la praticienne psychocorporelle Cécile Varady. En France, 85 % des enfants sont victimes de violences quotidiennes, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles. Ce constat a poussé Cécile Varady à créer une formation intitulée "Initiation à la culture de la relation, pour en finir avec les violences systémiques".

En partenariat avec Lab Académie, entreprise basée à Arçonnay et dirigée par Yann Planchenault, des solutions de financement sont proposées afin de rendre cette formation accessible au plus grand nombre.

Théorie, pratique et évaluation

Destinée à tous les professionnels en relation avec des enfants et des jeunes âgés de 0 à 25 ans, cette formation se déroule sur trois jours, soit 21 heures, et s'articule autour de trois axes : la théorie, la pratique et l'évaluation.

Cécile Varady sur le sujet

A l'issue du parcours, une certification permet de valider les acquis. "L'objectif est de changer sa façon de pratiquer et de se demander : si je ne punis pas, qu'est-ce que je fais ?", explique la formatrice, qui invite à repenser la vision de l'enfance, non plus comme "un sujet à éduquer, mais comme un sujet de droits", ajoute-t-elle.

Adaptée aux différents âges des enfants, la formation s'inscrit dans la continuité du plan gouvernemental, en lien avec la loi du 10 juillet 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires. "C'est un sujet de société et de santé publique qui peine à s'inscrire, notamment en local", conclut-elle.

Pratique. Pour s'inscrire, il suffit de formuler une demande sur le site internet de Lab académie ou de Cécile Varady.

