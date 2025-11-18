Alençon. Un atelier sur la communication non violente pour régler les tensions en entreprise

En France, les conflits en entreprise coûtent cher, environ 152 milliards d'euros par an. Le coût humain, lui aussi, est conséquent. Pour y faire face, dans l'Orne, un atelier a eu lieu vendredi 14 novembre à l'Université du domicile (UDD), à Alençon. L'objectif est de développer un climat de travail serein grâce à la communication non violente (CNV). Cette méthode, développée en 1934 par le psychologue américain Marshall Rosenberg, favorise le respect et l'écoute mutuelle.

Les quatre bases

La CNV propose une méthode en quatre temps. "O.S.B.D : Observation, Sentiment, Besoin, Demande", résume Sylvain Deneux, responsable du centre de formation entreprise de l'UDD. "Pour cela, il faut commencer par s'écouter, soi et son corps, mais aussi écouter l'autre", réplique Sophie Laleman, coach en management et en développement personnel.

Vendredi 14 novembre, une dizaine de personnes a participé à l'atelier CNV. La plupart d'entre elles sont RH ou chargées de développement en entreprise.

Par groupe de trois, les participants ont échangé sur leur façon de gérer les tensions en entreprise. - Lucie Peudevin

"Le bien vivre ensemble, c'est la clé"

Proche de Montessori, cette méthode gagnerait à être enseignée dans la région, selon l'animatrice de l'atelier, Sophie Laleman. "J'aimerais voir fleurir toutes ces démarches. Le bien vivre ensemble, c'est la clé de tout", affirme-t-elle.

Organisé sur une demi-journée, l'atelier CNV suffit à acquérir les bases, qui peuvent ensuite être approfondies. "Nous proposons des webinaires de 45 minutes sur notre site, disponibles en replay et en libre accès", rappelle Sylvain Deneux. En parallèle, deux ateliers par an sur différents thèmes sont organisés à l'Université du domicile d'Alençon.