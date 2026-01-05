Neige et verglas. Circulation perturbée, transports scolaires suspendus… Le point sur la situation dans l'Orne

L'épisode neigeux se poursuit en Normandie. Dans l'Orne, les premiers flocons sont tombés à Flers et dans le bocage, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier. Plus tard dans la matinée, la nappe blanche a recouvert les villes d'Argentan, Alençon, L'Aigle ou encore Mortagne-au-Perche.

Circulation difficile

La circulation est devenue délicate voire difficile sur une grande partie des routes départementales. A Sées, la collecte de déchets a dû être interrompue dans la matinée en raison des conditions météorologiques. Sur l'autoroute A28, des opérations de salage ont été menées tout au long de la journée.

Pour des raisons de sécurité, la Région Normandie a prolongé la suspension de l'ensemble des lignes du réseau NOMAD CAR, scolaires et commerciales, pour la journée du mardi 6 janvier. Les bus transportant des enfants auront l'interdiction de circuler sur l'ensemble du territoire ornais. A Alençon, la société Alto suspend également son service de transport à la demande, mardi 6 janvier.

Des bureaux fermés au public

A L'Aigle, les bureaux du Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) et de la communauté de communes ont été fermés au public, dans l'après-midi du 5 janvier. L'accueil téléphonique a lui été maintenu jusqu'à 17h.

Les températures négatives attendues dans la nuit du 5 au 6 janvier pourraient engendrer un regel généralisé dans l'Orne.