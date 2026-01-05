En ce moment Halo Beyonce
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Neige et verglas. Circulation perturbée, transports scolaires suspendus… Le point sur la situation dans l'Orne

Société. Les flocons continuent de tomber dans l'Orne, lundi 5 janvier. Le département est placé en vigilance orange neige et verglas jusqu'au 6 janvier.

Publié le 05/01/2026 à 17h15 - Par Martin Patry
Neige et verglas. Circulation perturbée, transports scolaires suspendus… Le point sur la situation dans l'Orne
Les routes du département étaient enneigées, lundi 5 janvier. - Conseil départemental - illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'épisode neigeux se poursuit en Normandie. Dans l'Orne, les premiers flocons sont tombés à Flers et dans le bocage, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier. Plus tard dans la matinée, la nappe blanche a recouvert les villes d'Argentan, Alençon, L'Aigle ou encore Mortagne-au-Perche.

Circulation difficile

La circulation est devenue délicate voire difficile sur une grande partie des routes départementales. A Sées, la collecte de déchets a dû être interrompue dans la matinée en raison des conditions météorologiques. Sur l'autoroute A28, des opérations de salage ont été menées tout au long de la journée.

Pour des raisons de sécurité, la Région Normandie a prolongé la suspension de l'ensemble des lignes du réseau NOMAD CAR, scolaires et commerciales, pour la journée du mardi 6 janvier. Les bus transportant des enfants auront l'interdiction de circuler sur l'ensemble du territoire ornais. A Alençon, la société Alto suspend également son service de transport à la demande, mardi 6 janvier.

Des bureaux fermés au public

A L'Aigle, les bureaux du Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) et de la communauté de communes ont été fermés au public, dans l'après-midi du 5 janvier. L'accueil téléphonique a lui été maintenu jusqu'à 17h.

Les températures négatives attendues dans la nuit du 5 au 6 janvier pourraient engendrer un regel généralisé dans l'Orne.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tensiomètre poignet
Tensiomètre poignet Talence (33400) 18€ Découvrir
Sony PXW-FX9 / Pack cinéma Sachtler
Sony PXW-FX9 / Pack cinéma Sachtler Urrugne (64122) 8 000€ Découvrir
Chaise fauteuil toilette
Chaise fauteuil toilette Creil (60100) 60€ Découvrir
Poêle aluminium Ingenio 22cm
Poêle aluminium Ingenio 22cm Talence (33400) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Neige et verglas. Circulation perturbée, transports scolaires suspendus… Le point sur la situation dans l'Orne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple