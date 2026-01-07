Economie. Comment la Normandie est devenue une marque qui séduit autant le Japon que le Canada

C'est l'un des objectifs qui allait avec la réunification de la Normandie : la rendre plus attractive, favoriser son développement économique, à la fois à l'intérieur de la région et à l'international. Dans la foulée de la réunification, l'agence Normandie attractivité est née. "Il s'agissait de se doter d'un outil de marketing territorial", explique Michael Dodds, directeur de cette agence. L'une de ses premières actions a été de créer la marque "Normandie". "On a voulu encourager tous ceux qui souhaitent exprimer leur attachement à la Normandie." L'idée, assez impalpable, est de fédérer les entreprises du territoire, de les encourager à porter un récit commun et une fierté régionale pour créer une dynamique, dans la région et à l'étranger, notamment en arborant la marque avec un graphisme commun.

Une région populaire dans le monde

L'avantage ? La Normandie est la région la plus connue au monde avec la Californie, pour son histoire riche. Une bonne base sur laquelle il a fallu capitaliser pour construire une image plus moderne. "Il a fallu expliquer nos efforts dans le domaine de l'industrie. Nous sommes un vrai laboratoire dans le domaine de l'énergie pour le nucléaire, les parcs éoliens offshores, l'hydrolien", vante notamment Michael Dodds. 10 ans après, mission en partie accomplie à en croire le plus normand des Anglo-Irlandais. Preuve en est la multitude de voyages organisés à l'étranger par la Région Normandie, son président en tête Hervé Morin, qui n'oublie jamais d'emmener les fleurons des entreprises régionales. "Il est le meilleur commercial de la Normandie. D'un point de vue économique, on se sent aidés", approuve Catherine Cousin, dirigeante de Filt 1860 basée à Mondeville et qui vend dans le monde entier des filets et cordons pour des applications dans l'automobile ou le nautisme notamment. "Quand on est reçus à l'ambassade de France au Japon et qu'on invite nos clients ou prospects, ça appuie la notoriété de l'entreprise, on véhicule l'image d'une Région puissante", insiste-t-elle. Même remarque chez des entreprises plus modestes, comme Splendid drones, spécialisée dans le spectacle de drones lumineux à Rouen, qui compte sur Normandie attractivité pour accéder à un réseau dynamique. "Ça permet des contacts plus faciles pour créer des opportunités. On espère que l'on pourra créer un spectacle pour le millénaire de la naissance de Guillaume ou pour l'Armada à Rouen", lance Germain Fidon, son dirigeant. Difficile de mesurer tous les effets de cette politique volontariste d'attractivité qui vise à créer une émulation. Normandie attractivité s'est aussi attachée à développer un réseau d'ambassadeurs normands, ouvert à tous ceux qui veulent porter cette fierté régionale. Le réseau compte désormais 11 000 membres et 22 clubs de Normands à l'étranger, d'une demi-douzaine de membres à Bogota jusqu'à plus d'une centaine à Montréal. L'objectif reste le même : placer la Normandie sur la carte du monde, pour son histoire, mais aussi comme une région d'avenir.