Economie. Comment la Normandie est devenue une marque qui séduit autant le Japon que le Canada

C'est l'un des objectifs qui allait avec la réunification de la Normandie : la rendre plus attractive, favoriser son développement économique, à la fois à l'intérieur de la région et à l'international. Dans la foulée de la réunification, l'agence Normandie attractivité est née. "Il s'agissait de se doter d'un outil de marketing territorial", explique Michael Dodds, directeur de cette agence. L'une de ses premières actions a été de créer la marque "Normandie". "On a voulu encourager tous ceux qui souhaitent exprimer leur attachement à la Normandie." L'idée, assez impalpable, est de fédérer les entreprises du territoire, de les encourager à porter un récit commun et une fierté régionale pour créer une dynamique, dans la région et à l'étranger, notamment en arborant la marque avec un graphisme commun.
Une région populaire dans le monde
L'avantage ? La Normandie est la région la plus connue au monde avec la Californie, pour son histoire riche. Une bonne base sur laquelle il a fallu capitaliser pour construire une image plus moderne. "Il a fallu expliquer nos efforts dans le domaine de l'industrie. Nous sommes un vrai laboratoire dans le domaine de l'énergie pour le nucléaire, les parcs éoliens offshores, l'hydrolien", vante notamment Michael Dodds. 10 ans après, mission en partie accomplie à en croire le plus normand des Anglo-Irlandais. Preuve en est la multitude de voyages organisés à l'étranger par la Région Normandie, son président en tête Hervé Morin, qui n'oublie jamais d'emmener les fleurons des entreprises régionales. "Il est le meilleur commercial de la Normandie. D'un point de vue économique, on se sent aidés", approuve Catherine Cousin, dirigeante de Filt 1860 basée à Mondeville et qui vend dans le monde entier des filets et cordons pour des applications dans l'automobile ou le nautisme notamment. "Quand on est reçus à l'ambassade de France au Japon et qu'on invite nos clients ou prospects, ça appuie la notoriété de l'entreprise, on véhicule l'image d'une Région puissante", insiste-t-elle. Même remarque chez des entreprises plus modestes, comme Splendid drones, spécialisée dans le spectacle de drones lumineux à Rouen, qui compte sur Normandie attractivité pour accéder à un réseau dynamique. "Ça permet des contacts plus faciles pour créer des opportunités. On espère que l'on pourra créer un spectacle pour le millénaire de la naissance de Guillaume ou pour l'Armada à Rouen", lance Germain Fidon, son dirigeant. Difficile de mesurer tous les effets de cette politique volontariste d'attractivité qui vise à créer une émulation. Normandie attractivité s'est aussi attachée à développer un réseau d'ambassadeurs normands, ouvert à tous ceux qui veulent porter cette fierté régionale. Le réseau compte désormais 11 000 membres et 22 clubs de Normands à l'étranger, d'une demi-douzaine de membres à Bogota jusqu'à plus d'une centaine à Montréal. L'objectif reste le même : placer la Normandie sur la carte du monde, pour son histoire, mais aussi comme une région d'avenir.
"93% des Normands sont fiers de la région"
Hervé Morin, le président de la Région Normandie, considère que l'identité normande s'est renforcée depuis la réunification des Haute et Basse-Normandie en 2016.
Considérez-vous que la réunification est une réussite ?
"Chaque jour, l'identité normande y gagne. C'est ce que montrent les sondages qui sortent régulièrement. Trois quarts des Normands trouvent que la réunification est une bonne chose. Et au-delà des capacités d'investissement de la Région, ça a d'abord été la capacité de bâtir une communauté de destin, de faire en sorte que les Normands, portés par un même drapeau puissent ensemble porter un collectif qui permet de devenir ambassadeurs de la Normandie. C'est formidable de voir de plus en plus de drapeaux normands. On voit désormais des léopards dans les jardins, comme en Bretagne. Chacun dans son domaine cherche à bâtir des collectifs, des solidarités, des réseaux pour porter la Normandie ensemble. C'est ça qui est exceptionnel."
La fierté régionale progresse-t-elle ?
"93 % des Normands sont fiers de la région. On a de la chance d'avoir une région avec un tel capital, un tel imaginaire. Le monde entier nous considère comme une région exceptionnelle. En Angleterre, un concours demandait quelle est la région la plus désirable. Ça a été la Normandie : pour ses paysages, son patrimoine historique, ses villes, sa campagne, son littoral... Notre impératif, c'est d'être fier de ça. Et de se dire tous les jours, la Normandie, c'est plus fort que le reste."
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.