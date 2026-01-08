Municipales 2026. Bruno Retailleau invité de Samia Soultani-Vigneron pour débattre de la sécurité à Laval

Bruno Retailleau sera prochainement en Mayenne. L'ancien ministre de l'Intérieur et actuel président du parti Les Républicains est invité vendredi 16 janvier à une table ronde sur le thème "Sécurité à Laval : quelles réponses concrètes pour les habitants ?".

Un débat pour la campagne municipale

L'événement est organisé dans le cadre de la campagne de Samia Soultani-Vigneron, candidate de droite à Laval aux prochaines élections municipales soutenue par l'ancien ministre. A cette occasion, Thibault de Montbrial, avocat spécialisé dans la défense des forces de sécurité intérieure, et Christophe Le Bihan, lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la gendarmerie et adjoint au maire de Vitré en charge de la sécurité, participeront à ce débat aux côtés de Bruno Retailleau.