En ce moment Man I Need Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Municipales 2026. Bruno Retailleau invité de Samia Soultani-Vigneron pour débattre de la sécurité à Laval

Politique. Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains et ancien ministre de l'Intérieur, sera l'invité de la candidate aux élections municipales de Laval Samia Soultani-Vigneron, pour débattre de la sécurité à Laval.

Publié le 08/01/2026 à 09h18 - Par Simon Lebaron
Municipales 2026. Bruno Retailleau invité de Samia Soultani-Vigneron pour débattre de la sécurité à Laval
Bruno Retailleau, ici à la synagogue de Rouen en 2025, débattra de la sécurité à Laval, le 16 janvier.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bruno Retailleau sera prochainement en Mayenne. L'ancien ministre de l'Intérieur et actuel président du parti Les Républicains est invité vendredi 16 janvier à une table ronde sur le thème "Sécurité à Laval : quelles réponses concrètes pour les habitants ?".

Un débat pour la campagne municipale

L'événement est organisé dans le cadre de la campagne de Samia Soultani-Vigneron, candidate de droite à Laval aux prochaines élections municipales soutenue par l'ancien ministre. A cette occasion, Thibault de Montbrial, avocat spécialisé dans la défense des forces de sécurité intérieure, et Christophe Le Bihan, lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la gendarmerie et adjoint au maire de Vitré en charge de la sécurité, participeront à ce débat aux côtés de Bruno Retailleau.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Municipales 2026. Bruno Retailleau invité de Samia Soultani-Vigneron pour débattre de la sécurité à Laval
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple