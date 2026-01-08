En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Tempête Goretti. Bus, trams et trains à l'arrêt, ponts fermés : voici toutes les perturbations sur les transports en Normandie

Société. Ce jeudi 9 janvier 2026, la Région, les préfectures et la SNCF prennent des mesures exceptionnelles. Transports scolaires, trains, cars régionaux, bus et trams, ponts et axes majeurs sont fortement perturbés, voire suspendus, dans plusieurs départements normands.

Publié le 08/01/2026 à 15h03, mis à jour le 08/01/2026 à 15h38 - Par Mathilde Rabaud
Les routes étaient parfois impraticables pendant et après la tempête Ciaran. - Loïc Prodhomme

La tempête Goretti traverse la Normandie avec des rafales particulièrement soutenues, plaçant la région sous une vigilance élevée. Pour limiter les risques d'accident et garantir la sécurité des usagers, les collectivités, les préfectures et les opérateurs de transport ont pris des décisions rapides, entraînant une désorganisation majeure des déplacements.

Transports régionaux : suspensions massives dans plusieurs départements

La Région Normandie a décidé de suspendre, par précaution, une grande partie de son réseau de transports dès la soirée du jeudi 8 janvier et pour toute la journée du vendredi 9 janvier.

Les transports scolaires et les lignes commerciales (bus, trams, etc) sont totalement arrêtés dans le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime.
Dans l'Eure et l'Orne, les circulations sont maintenues, mais restent dépendantes de l'évolution des conditions météorologiques, avec des retards possibles.

Trains SNCF : trafic interrompu sur l'ensemble de la Normandie

La situation est également très dégradée sur le réseau ferroviaire. SNCF Nomad Train annonce une interruption des circulations à partir de la fin d'après-midi du jeudi 8 janvier et le vendredi 9 janvier.

La reprise du trafic est envisagée de manière progressive en fin de journée vendredi, uniquement si les conditions le permettent. Les voyageurs sont invités à différer leurs déplacements et à consulter l'état du trafic avant de se rendre en gare. Les conditions d'échange et de remboursement ont été exceptionnellement assouplies pour les trains supprimés.

Ponts et axes stratégiques fermés à la circulation

Les vents violents ont conduit les autorités à fermer plusieurs ouvrages majeurs afin d'éviter tout danger. En Seine-Maritime, les grands ponts font l'objet d'une attention particulière, tandis que dans le Calvados et dans la Manche, certaines infrastructures sont également concernées.

Ouvrages et axes impactés par la tempête Goretti

  • Viaduc de Calix à Caen, fermé jeudi à partir de 20 heures jusqu'au vendredi 9 janvier à 8 heures
  • Pont de Tancarville, pont de Brotonne et pont de Normandie, fermés à partir de 22 heures, avec une réouverture conditionnée à l'évolution du vent
  • Sur le port du Havre, le pont amont de l'écluse François-1er ne sera plus manœuvré à partir de 18 heures et jusqu'au lendemain, la circulation routière pourrait être coupée pendant le passage de bateaux
  • à Cherbourg : la passerelle piétonne Michel Legrand sera fermée à la circulation piétonne et maintenue en position ouverte à la navigation, par mesure de précaution et de sécurité

Appels à la prudence des préfectures normandes

Dans la Manche, placée en vigilance rouge vents violents par Météo-France, la préfecture appelle les habitants à rester à l'abri et à éviter strictement l'usage de leur véhicule.

En Seine-Maritime, les services de l'État rappellent l'importance de suivre les consignes officielles, de ne pas intervenir sur les toitures et de ne jamais toucher aux fils électriques tombés au sol. En cas de coupure des télécommunications, les habitants sont invités à se rendre au centre de secours le plus proche en cas d'urgence.

