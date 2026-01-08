En ce moment MAGIC COLDPLAY
[Actualisé] Seine-Maritime. Tempête Goretti : établissements scolaires et ponts fermés, le département pourrait passer en rouge

Environnement. Le quart nord-ouest de la France se prépare à affronter des vents violents provoqués par le passage de la tempête Goretti dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Le département de Seine-Maritime pourrait passer en vigilance rouge dans la soirée. Les transports scolaires seront suspendus vendredi et les ponts de Normandie, Tancarville et Brotonne vont fermer dès 22h ce jeudi.

Publié le 08/01/2026 à 14h26 - Par Gilles Anthoine
A cause de la tempête Goretti, les transports scolaires sont suspendus vendredi 9 janvier sur le département de la Seine-Maritime. Les ponts de Normandie, Tancarville et Brotonne seront fermés dès jeudi soir. - R.D

Mise à jour à 14h. La préfecture de Seine-Maritime annonce désormais que l'ensemble des établissements scolaires du département garderont portes closes pour la journée du vendredi 9 janvier. 

La tempête Goretti va fortement toucher la Normandie dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, avec des vents extrêmes pouvant conduire au placement du département de la Seine-Maritime en vigilance rouge au cours de la soirée, indique la préfecture.

Transports scolaires suspendus et ponts fermés

Des vents atteignant 90 à 110km/h dans les terres, jusqu'à 120 à 130km/h sur le littoral et jusqu'à 150km/h sur les caps toucheront le département seinomarin. Cet épisode venteux est susceptible de se poursuivre jusqu'en début de matinée vendredi.

Par mesure de précaution, l'Education nationale a décidé du renvoi dès jeudi après-midi de tous les internes à leur domicile. Les transports scolaires seront suspendus pour toute la journée du vendredi. A partir de 22h ce jeudi, les ponts de Normandie, Tancarville et Brotonne seront fermés à la circulation. Leur réouverture sera étudiée vendredi matin selon les conditions météo.

Rouen

En raison des rafales de vent annoncées, la Ville ferme plusieurs parcs et jardins vendredi. Le poids de la neige fragilise les branches des arbres, augmentant le risque de chute, particulièrement accentué en cas de forts coups de vent. Cela concerne le jardin des plantes, le square Marcel-Halbout, le jardin Saint-Sever, le square Guillaume-Lion et le parc Achille-Lefort.

Le Havre

La Ville a pris un arrêté pour interdire temporairement l'accès et le stationnement sur la digue Nord. L'accès à la digue Nord sera fermé à partir du jeudi soir et jusqu'à ce que les conditions météorologiques et l'état du cheminement piéton soient compatibles avec sa réouverture.

Dieppe

Les parcs de la ville seront fermés jeudi à partir de 14h, jusqu'à nouvel ordre. Les cimetières seront fermés jeudi à partir de 16 heures. La jetée Ouest sera également fermée.

Fécamp

Jeudi dès 16h, le secteur entre l'ancien casino et le phare sud sera fermé. La circulation et le stationnement seront interdits sur le Boulevard Albert 1er. L'accès piétons sera impossible sur les digues promenades hautes et basses. Les parcs et jardins, notamment le petit parc, seront fermés.

