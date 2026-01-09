En ce moment PAS Là VIANNEY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos]. Les habitants de Cherbourg se réveillent au milieu des dégâts de la tempête Goretti

Sécurité. La tempête Goretti a fait de nombreux dégâts à Cherbourg dans la nuit du 8 au 9 janvier. 

Publié le 09/01/2026 à 09h49 - Par Julien Rojo
[Photos]. Les habitants de Cherbourg se réveillent au milieu des dégâts de la tempête Goretti
Malgré des précautions pour protéger les équipements, les vents ont eu raison des barrières sur le port. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier a été longue à Cherbourg. "J'ai été réveillée à plusieurs reprises par les rafales", explique Galan. Cette habitante est sortie de son appartement pour promener son chien, malgré le vent encore bien présent dans les rues. "On entendait tous les bruits, toutes les rafales, donc ce n'était pas une nuit très paisible", témoigne-t-elle. Elle va croiser sur sa route des jardinières renversées, des tuiles au sol…

Une parabole est tombée rue du Commerce à Cherbourg.Une parabole est tombée rue du Commerce à Cherbourg. - Julien Rojo

Des tuiles ont été arrachées par le vent.Des tuiles ont été arrachées par le vent. - Julien Rojo

Les dégâts ont aussi touché le Café du Port. Les propriétaires sont sortis de leurs vacances pour examiner les dégâts. "On avait tout câblé au sol, mais c'est tombé par terre. Des tuiles sont tombées sur la bâche protégeant la terrasse de l'établissement", indique la propriétaire. Même scénario à Tourlaville. "A 1h du matin, plus de vingt mètres de palissades sont tombés sur la route. On a ramassé les débris pour éviter la casse un peu partout", explique le patron du magasin des Quatre Saisons. L'étendue complète des dégâts reste à évaluer.

Des branches d'arbres sont tombées sur les routes, ici à Tourlaville.Des branches d'arbres sont tombées sur les routes, ici à Tourlaville. - Julien Rojo

Galerie photos
Une parabole est tombée rue du Commerce à Cherbourg. - Julien Rojo Des tuiles ont été arrachées par le vent. - Julien Rojo Des branches d'arbres sont tombées sur les routes, ici à Tourlaville. - Julien Rojo

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos]. Les habitants de Cherbourg se réveillent au milieu des dégâts de la tempête Goretti
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple