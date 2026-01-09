[Photos]. Les habitants de Cherbourg se réveillent au milieu des dégâts de la tempête Goretti

La nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier a été longue à Cherbourg. "J'ai été réveillée à plusieurs reprises par les rafales", explique Galan. Cette habitante est sortie de son appartement pour promener son chien, malgré le vent encore bien présent dans les rues. "On entendait tous les bruits, toutes les rafales, donc ce n'était pas une nuit très paisible", témoigne-t-elle. Elle va croiser sur sa route des jardinières renversées, des tuiles au sol…

Une parabole est tombée rue du Commerce à Cherbourg. - Julien Rojo

Des tuiles ont été arrachées par le vent. - Julien Rojo

Les dégâts ont aussi touché le Café du Port. Les propriétaires sont sortis de leurs vacances pour examiner les dégâts. "On avait tout câblé au sol, mais c'est tombé par terre. Des tuiles sont tombées sur la bâche protégeant la terrasse de l'établissement", indique la propriétaire. Même scénario à Tourlaville. "A 1h du matin, plus de vingt mètres de palissades sont tombés sur la route. On a ramassé les débris pour éviter la casse un peu partout", explique le patron du magasin des Quatre Saisons. L'étendue complète des dégâts reste à évaluer.

Des branches d'arbres sont tombées sur les routes, ici à Tourlaville. - Julien Rojo