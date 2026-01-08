Manche. Comment la centrale nucléaire de Flamanville fait face à la tempête Goretti ?

La tempête Goretti se déferle sur la Manche. Des rafales jusqu'à 160 km/h sont attendues sur les côtes au cours de la nuit du jeudi 8 janvier. Le site de la centrale nucléaire de Flamanville ne va pas y échapper : il est bâti en bord de mer, sur le littoral du Cotentin. La direction de la centrale se veut rassurante. "Ce sont des situations qui sont prévues. Dès que l'on dépasse une certaine hauteur de vague ou de houle, des procédés sont mis en place", témoigne une responsable.

Le changement le plus important est la "préservation de la source froide". La puissance des deux réacteurs actifs, le 1 et le 3, est diminuée de moitié. Le réacteur 2 est actuellement en maintenance. "On vérifie que rien ne traîne à l'extérieur. On vérifie la solidité des échafaudages", indique la direction.

"On est logistiquement prêt"

Le personnel d'astreinte a aussi pu bénéficier d'un repos, jeudi 8 janvier après-midi. Depuis 19h, cette centaine de personnes se tient prête à agir depuis le centre de crise. Ce lieu est décrit "comme un bunker" et permet de répondre en cas de problème sur la centrale. "C'est un plan de mobilisation, mais pas un plan d'urgence", confirme la direction.

Le vrai risque pour la centrale est l'îlotage. Si des poteaux électriques tombent, la centrale peut se retrouver coupée du reste du réseau électrique. Cela peut aussi être une procédure mise en place par les équipes du site. "Les salariés sont entraînés. On est logistiquement prêt", précise la direction. Un dispositif similaire avait été mis en place en novembre 2023, lors de la tempête Ciaran. L'activité de la centrale devrait se poursuivre sans déprogrammation, vendredi 9 janvier, sauf si la préfecture émet un contre-ordre.