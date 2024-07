EPR de Flamanville. La première réaction de fission nucléaire est "imminente"

L'EPR de Flamanville dans la Manche, le nouveau réacteur nucléaire de nouvelle génération, va bientôt avoir son opération de "divergence". Luc Rémont, PDF d'EDF, l'a annoncé samedi 6 juillet, lors des 24e Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence.

Qu'est-ce que la divergence ?

La divergence est la première réaction de fission nucléaire du réacteur, qui entraîne la production d'électricité. Elle est "imminente" selon le chef d'entreprise, avec un délai qui se compte en "jours ou en semaines". C'est une étape considérable dans le démarrage du réacteur.

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait estimé cette date à fin juin, après 17 ans d'un chantier compliqué, où les déboires techniques et les retards ont été nombreux, pour une facture dépassant les 13 milliards d'euros, quatre fois le montant initial.

"On a des équipes qui travaillent jour et nuit, on les laisse travailler", a ajouté Luc Rémont. Selon une note d'information d'EDF publiée lundi 1er juillet, "cette première divergence du réacteur EPR de Flamanville devrait intervenir en juillet, et le couplage durant l'été". Cette connexion au réseau électrique sera effectuée une fois que le réacteur sera à 25% de puissance. L'EPR commencera alors à livrer ses premiers mégawatts, avant une production à pleine puissance, attendue selon EDF "avant la fin de l'année".

Les opérations de chargement du combustible d'uranium dans le nouveau réacteur se sont achevées mi-mai. L'EPR est le 57e réacteur français et le plus puissant du parc nucléaire national. Il est installé à Flamanville à côté de deux réacteurs plus anciens. Ce premier réacteur nouvelle génération construit en France est le 4e de ce type installé dans le monde. Deux des trois autres actuellement opérationnels se situent à la centrale nucléaire de Taishan en Chine et le troisième à la centrale nucléaire d'Olkiluoto en Finlande.

