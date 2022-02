Ils étaient 5 000 selon les organisateurs 2 500 selon la police, venus de tout le grand Ouest, mais aussi d'Alsace, de Belgique et d'Angleterre pour une manifestation entre Siouville et Flamanville, berceau de l' EPR décrié, par les anomalies, les retards récurrents et son coût exorbitant qui a triplé, pour atteindre 10,5 milliards d'euros aujourd'hui.

Des élus dans la manifestation.

Une marche a laquelle participait La députée Cécile Duflot, candidate à l'Élysée via la primaire des écologistes, mais aussi les locaux du parti écologistes, François Dufour, Jérome Virlouvet mais aussi la députée du Calvados Isabelle Attard,

Tous dénoncent l'absurdité de ce chantier, alors que le gouvernement britannique a déjà signé jeudi avec EDF et son partenaire chinois un accord de 21 milliards d'euros pour la construction de deux EPR à Hinkley Point

Ecoutez ces quelques manifestants

Flamanville. Témoignages: les manifestants de Flamanville s'expliquent

Une manifestation pacifique, malgré un moment de tension quand des manifestants sont allés jusqu'à l'entrée du site nucléaire, gardée par de nombreux CRS, avant de rebrousser chemin.

