"[LIVE] La tempête Goretti arrive en Normandie : début de la vigilance rouge dans la Manche

Que faire si vous avez des animaux de compagnie ce soir, durant la tempête ?

Lisa Geneau est petsitter à Cherbourg et ses environs depuis un an. Elle passe la soirée avec son chien Floki et son chat Bounty. « Je n’ai pas envie qu’il leur arrive quelque chose », révèle-t-elle.

Elle donne plusieurs conseils pour que la nuit se déroule bien, y compris pour vos animaux de compagnie. « Il faut les blottir, être proche d’eux, ne pas les faire sortir et bien fermer les fenêtres, peu importe s’ils miaulent », précise-t-elle.