"[LIVE] La tempête Goretti arrive en Normandie : début de la vigilance rouge dans la Manche

Un épisode météo d’une rare intensité survole la Normandie ce jeudi 8 janvier. La tempête Goretti, annoncée comme potentiellement plus violente que Ciaran, entraîne des vigilances maximales, notamment dans la Manche. Vent violent, submersion marine, perturbations majeures : toutes les infos sont à suivre en direct.
Que faire si vous avez des animaux de compagnie ce soir, durant la tempête ?
Lisa Geneau est petsitter à Cherbourg et ses environs depuis un an. Elle passe la soirée avec son chien Floki et son chat Bounty. « Je n’ai pas envie qu’il leur arrive quelque chose », révèle-t-elle.
Elle donne plusieurs conseils pour que la nuit se déroule bien, y compris pour vos animaux de compagnie. « Il faut les blottir, être proche d’eux, ne pas les faire sortir et bien fermer les fenêtres, peu importe s’ils miaulent », précise-t-elle.
Il est 21h, la Manche passe officiellement en vigilance rouge. Ce classement a été décidé par Météo-France. Le dernier relevé de Météociel, à 20h50, fait état de rafales à 130km/h dans la zone des Pieux, dans le Cotentin.
Pour accompagner leur mobilisation, les sapeurs-pompiers de l'Eure partagent une vidéo en ligne sur les conseils à adopter face à la tempête.
La tempête Goretti se fait ressentir sur les côtes, mais les secours sont aussi mobilisés dan les terres. 465 sapeurs-pompiers étaient de garde ou d’astreinte dans l'Eure jeudi soir à 20h. Ils sont accompagnés par 25 spécialistes USAR (sauvetage et déblaiement).
Les autorités ont recommandé de constituer un kit d'urgence, mais que contient-il ?
Ce kit doit permettre d'être autonome pendant 3 jours chez soi ou en cas d'évacuation si les autorités l'ordonnent. Ce kit doit rester accesible et contient plusieurs produits indispensables :
- une radio à piles (avec des rechange),
- une trousse de premiers secours (alcool, pansements, compresses…),
- des outils de base (couteau multifonctions, ouvre-boîte…),
- de la nourriture non périssable, sans besoin de cuisson. L'idéal étant les conserves.
- des vêtements chauds,
- une couverture de survie,
- une lampe de poche (avec des piles de rechange)
- des bougies, un briquet ou des allumettes
- un chargeur de téléphone portable
- les lunettes de vue,
- des médicaments de base
- de l’argent liquide,
- de l’eau potable en quantité
- des photocopies des documents essentiels dans un pochette étanche (carte d’identité, ordonnances…)
- le double des clés de la maison et de la voiture
- des jeux (il faut bien s'occuper !)
Malgré le vent, les livreurs de repas continuent leur travail. Cela fait un an qu’Adgmal complète ses fins de mois : il livre des plats à Cherbourg avec sa voiture. Ce soir, il a un peu moins de clients à livrer, plusieurs restaurants étant fermés. « Les livraisons à scooter, c’est là le danger », remarque-t-il.
Comment les centrales nucléaires, comme celle de Flamanville, se préparent à la tempête Goretti ?
« Ce sont des situations qui sont prévues, notamment dès que l’on dépasse une hauteur de vague de houle », indique la direction du site. La puissance des deux réacteurs actifs, le 1 et le 3, a été réduite de 50%. Le personnel d’astreinte, environ 110 personnes, est présent au centre de crise non loin pour intervenir. Ce système avait déjà été utilisé durant la tempête Ciaran.
Si besoin, les équipes peuvent mettre en place l’îlotage de la centrale. Il s’agit d’isoler le site du reste du réseau électrique, notamment si des poteaux électriques du réseau sont tombés.
La tempête Goretti souffle aussi de l’autre côté de la Manche. Les premières images du phénomène, venant de Porthleven à l’extrême sud du Royaume-Uni, circulent sur les réseaux sociaux.
A Rouen, la Ville a pris des mesures complémentaires pour la journée du vendredi 9 janvier après le passage de la tempête :
Il est fortement déconseillé de se déplacer en front de mer ou près d'une masse d'eau. La passerelle Michel Legrand, qui traverse le Bassin de Commerce à Cherbourg, est ainsi levée pour permettre la navigation et interdire la circulation des piétons. "Cette fermeture prendra effet ce soir à partir de 21h et sera maintenue jusqu’à demain matin à 7h", indique Ports de Normandie.
Des rafales à plus de 140 km/h sont attendues ce soir dans la Manche. À Cherbourg, les rues commencent à se vider. La préfecture avait recommandé aux citoyens de s'abriter à partir de 18h.
Dans le Calvados, 68 agents départements sont mobilisés
Au total, 68 agents départementaux, sont mobilisés depuis 17h ce jeudi jusqu’à 8h vendredi sur l’ensemble du département. Ils sont épaulés par sept encadrants, chargés de réceptionner les demandes d’intervention des secours et de les transmettre aux équipes déployées sur le terrain.
Dès 7 heures vendredi matin, le site inforoute14.fr ainsi que notre live Tendance Ouest sera mis à jour avec les éventuelles routes barrées. Les autorités appellent à la prudence et à limiter les déplacements.
Des déviations près du Viaduc de Calix
Le viaduc de Calix sur le périphérique de Caen ferme dans 40 minutes, à 20h et jusqu’à nouvel ordre. Des déviations sont en place dans le sens Paris-Cherbourg par l’échangeur 2 et dans l’autre sens, vers Paris, via l’échangeur3 « Porte d’Angleterre », en suivant les itinéraires fléchés. La voie de gauche, aux abords du viaduc, est déjà neutralisée.
"Les usagers sont donc invités à privilégier aux heures de pointes de ce soir et de demain matin, le contournement de l'agglomération de Caen par le boulevard périphérique Sud", indique la dDirection interdépartementale des routes Nord-Ouest.
Au Havre, fin des transports à 22h
Pour éviter tout risque, sur le réseau LiA du Havre, les derniers départs du tramway et des bus se feront à 22h ce jeudi 8 janvier. "Le début de service du funiculaire sera retardé de plusieurs heures" vendredi, prévient la communauté urbaine.
Vendredi 9 janvier, les lignes A et B du tramway et la majorité des lignes de bus circuleront en horaires du samedi.
Enedis est paré à réagir après la tempête. Au niveau national, 1 600 techniciens Enedis sont mobilisés, 200 techniciens Enedis mobilisés dans le cadre de la FIRE, la force d'intervention rapide, 650 salariés prestataires et 200 conseillers clientèle.
En Normandie, ce sont 500 techniciens Enedis, et 130 prestataires qui sont dédiés à cet événement. En Bretagne, il y a 300 techniciens Enedis et 230 prestataires.
Pourquoi la tempête s’appelle “Goretti”, et pourquoi ça fait polémique ?
Comme toutes les tempêtes hivernales en Europe, Goretti est issu d’une liste de prénoms établie à l’avance par plusieurs services météorologiques. Le choix du nom n’a aucune portée symbolique : il sert uniquement à faciliter la communication et la prévention des risques.
Mais ce prénom suscite une polémique. Pour certains fidèles, il évoque Maria Goretti, une sainte catholique, et son association à un phénomène météorologique violent est jugée maladroite, voire choquante. Les services météo rappellent de leur côté qu’aucune intention religieuse n’entre en ligne de compte.
Les secours sont aussi mobilisés dans l’Orne
290 sapeurs-pompiers sont de garde ou d’astreinte dans l’Orne. Le service de secours anticipe une montée des effectifs à partir de 20h. Ce département est classé en vigilance orange par Météo France, jusqu’à vendredi 8h du matin.
Pensez à rentrer vos poubelles !
Même si les collectes de déchets ont été fortement impactées par la neige, dans de nombreuses communes de Normandie, il faut penser à rentrer ses conteneurs à poubelles et ne pas les laisser sur la voie publique.
La circulation restreinte sur plusieurs axes en Normandie
Bison Futé fait le point sur plusieurs accès où la circulation est restreinte :
- Pont de Normandie et de Tancarville en Seine-Maritime, restriction à 20h,
- Le périphérique de Caen restreint son accès à 20h
« Soyez extrêmement très prudent sur les 15 départements en vigilance orange et rouge et merci de suivre les différentes recommandations qui sont préconisées sur le réseau routier national », indique le service routier.
Hantée par le souvenir de la tempête Ciaran, la ville de Bayeux renforce ses précautions
La Ville de Bayeux, témoin direct d’un épisode similaire pendant la tempête Ciaran qui avait décimé une grande partie de ses arbres en 2023, a déclenché plusieurs mesures de prévention dès ce jeudi après-midi
Les jardins publics, les cimetières et l’ensemble des équipements sportifs sont fermés, avec l’annulation des activités programmées après 20h. L’accès à la place de Gaulle et au Mémorial des reporters est interdit. Le service Bybus est suspendu vendredi matin, tandis que les transports régionaux et scolaires sont arrêtés à partir de 19h. Les collectes de déchets sont également réorganisées selon les secteurs.
La municipalité appelle les habitants et les commerçants à sécuriser les objets extérieurs, ne pas sortir les bacs de déchets et limiter leurs déplacements pendant l’épisode venteux.
Le club de Quevilly Rouen métropole fait savoir que le match amical, prévu vendredi 9 janvier, contre Dunkerque est annulé en raison des conditions météo.
La tempête Goretti inquiète aussi dans l'Orne
Il est interdit de se rendre en forêt dès 20h ce soir. La décision a été prise par la préfecture du département pour des mesures de sécurité. Il est également interdit de pénétrer sur les routes forestières ouvertes à la circulation publique jusqu’à vendredi, 20h.
Les mesures prises dans le Calvados
Dans le Calvados, des rafales de vent pouvant atteindre 110km/h dans les terres et jusqu’à 140km/h sur le littoral sont attendues dans la nuit de jeudi à vendredi, avec un pic d’intensité prévu entre 3h et 6h. Un risque de vagues-submersion est également signalé sur la côte.
Voici les mesures de précaution prises au niveau des transports :
Les circulations suspendues dès 19h ce jeudi sur les lignes SNCF suivantes :
La préfecture de la Manche a activé depuis 17h, le Centre Opérationnel Départemental pour coordonner l’action des secours, des forces de l’ordre et des collectivités dans le département. La préfecture rappelle que des rafales de 140 à 160km/h sont attendues cette nuit sur le littoral du Cotentin et des rafales jusqu’à 140km/h dans les terres.
Des vents entre 120 et 150 km/h attendus en Seine-Maritime
"C'est un événement de nature très sérieuse", indique le préfet de Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, qui indique que le département a failli passer en alerte rouge.
1000 pompiers sont mobilisés, le dispositif FR-Alert a été déclenché et les établissements scolaires seront fermés, vendredi.
La préfecture de la Manche a ouvert son centre opérationnel départemental à Saint-Lô. "Le public pourra obtenir des informations auprès de la Cellule d’Information du Public (CIP) à compter. La CIP est joignable au 02 33 75 46 33", précisent les services de l'Etat.
Tempête Goretti : fermeture exceptionnelle des écoles dans la Manche
Face aux conditions météo annoncées, la préfecture de la Manche a décidé de fermer l’ensemble des écoles vendredi (primaires, collèges, et lycées).
Le préfet Marc Chappuis explique que cette mesure vise à éviter tout déplacement inutile au moment où les effets de la tempête pourraient encore se faire sentir, notamment sur le réseau routier.
Fortes perturbations sur les transports
La violence des vents attendus contraint la SNCF à stopper les circulations ferroviaires afin d’éviter tout incident majeur. Des trains de reconnaissance devront vérifier l’état des voies avant toute reprise progressive du trafic vendredi.
La circulation des transports scolaires, cars, bus et trams est supendue dans toute la région.
Des axes majeurs et des ponts sont coupés à la circulation.
Des déviations près du Viaduc de Calix
Le Viaduc de Calix sur le périphérique de Caen ferme dans 50 minutes, à 20h et jusqu'à nouvel ordre. Des déviations sont en place dans le sens Paris-Cherbourg par l'échangeur n°2 "Rives de l'Orne" et dans l'autre sens, vers Paris, via l'échangeur 3 "Porte d'Angleterre" en suivant les itinéraires fléchés. La voie de gauche, aux abords du viaduc, est déjà neutralisée.
"Les usagers sont invités à privilégier aux heures de pointes de ce soir et de demain matin, le contournement de l'agglomération de Caen par le boulevard périphérique Sud", recommande la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno).
Vigilances météo : rouge dans la Manche, orange ailleurs
La Manche est placée en vigilance rouge pour vent violent à partir de 21h, avec des rafales pouvant atteindre 160 km/h sur le littoral. Les autres départements normands sont en vigilance orange, avec un risque d’aggravation en Calvados et en Seine-Maritime. Des alertes pluie-inondation et vagues-submersion sont également en cours sur plusieurs secteurs côtiers.
Rafales jusqu’à 160 km/h : les prévisions en Normandie
Dans la Manche, les rafales pourraient atteindre 160 km/h sur la côte et 140 km/h dans les terres. Le Calvados et la Seine-Maritime pourraient connaître des vents jusqu’à 130 km/h sur le littoral. L’Orne et l’Eure ne sont pas épargnées, avec des pointes attendues entre 100 et 110 km/h.
