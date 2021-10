Flamanville : premier levage réussi pour Big Benny

Big Benny, la plus grosse grue du monde, montée sur le chantier de l'EPR de Flamanville, a réalisé ce mardi 25 juin son premier levage. Entre 8h15 et 10h15, la grue a soulevé et placé au sommet du bâtiment réacteur une des poutres du pont polaire. La météo du jour, avec un vent inférieur à 30 km/h, a permis de réaliser cette délicate opération, en toute sécurité.



Six autres levages du même type sont prévus. Lors du septième et dernier levage, Big Benny devra poser le dôme de 300 tonnes pour venir fermer définitivement le bâtiment du réacteur EPR. Ces opérations ne peuvent se faire qu'au rythme de une par jour et par météo clémente (mois de 35 km/h de vent).



Si EDF a dû louer cette grue mastodonte, pour un coût estimé à 10 millions d'euros, c'est à la suite de contre-temps industriels sur le chantier qui, selon Antoine Ménager, directeur du chantier, doit s'achever à la fin de l'année 2016.