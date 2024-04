Manche. Des dizaines de gendarmes et un hélicoptère mobilisés dans une opération "d'envergure"

La scène était visible des automobilistes qui empruntaient la route touristique ou se dirigeaient vers Agon-Coutainville. Une importante opération a été menée par les gendarmes vendredi 26 avril, dans l'après-midi dans le Coutançais.

Une opération d'"envergure"

Selon nos informations, plusieurs points stratégiques ont été contrôlés aux entrées de la station balnéaire d'Agon-Coutainville mais aussi au niveau des ronds-points du pont de la Roque à hauteur de Montchaton et de Heugueville-sur-Sienne, et du Grand Chemin à Bréville-sur-Mer. Plusieurs dizaines de militaires et un hélicoptère ont été mobilisés. Cette opération d'"envergure" anti-délinquance s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux biens et les trafics de stupéfiants notamment. Ces contrôles servent aussi à recueillir des renseignements pour résoudre des enquêtes en cours.