Carentan-les-Marais. Deux incendiaires de poubelles interpellés grâce à la vidéoprotection

Depuis plusieurs semaines, la commune de Carentan-les-Marais connaît, au cours de la nuit, de multiples incendies de poubelles avec un pic survenu à l'occasion des festivités du 14 juillet.

La gendarmerie de Carentan-les-Marais a renforcé sa présence sur le territoire appuyée par des militaires de la compagnie de Saint-Lô.

Identifiés par la vidéoprotection

Des investigations ont été menées notamment via le dispositif de vidéoprotection. Elles ont permis l'identification de deux jeunes majeurs, résidents locaux.

Interpellés et placés en garde à vue le 17 juillet, les intéressés reconnaissent les divers incendies recensés et expliquent difficilement leurs motivations. Depuis, ils ont été remis en liberté, en attente d'une expertise psychiatrique et d'une évaluation du préjudice total subi. Ils répondront ultérieurement de leurs actes devant la justice.