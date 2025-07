Falaise. Haute voltige, danse, théâtre… Les Faltaisies en mettent plein la vue !

Cette année, du 22 au 26 juillet à Falaise, l'espace public devient un espace de jeux pour les artistes, à l'occasion du festival des arts de rue Les Faltaisies ! Vous retrouverez de la danse, du théâtre, des arts du cirque ou encore de la musique, en pleine ville. Voici une sélection de quelques représentations à ne pas manquer. Le 23 juillet à 18h30, assistez à un numéro de haute voltige avec la compagnie 15 Feet 6, qui s'élancera dans les airs à l'aide de perches de saut et de bascules. Sur la place Guillaume-le-Conquérant, le 22 juillet à 18h30 et 20h45, la compagnie Paon dans le ciment se servira pendant 40 minutes des marches de la place comme terrain de danse et d'expression de leurs mouvements. Enfin, au parc de la Fresnaye, le 25 juillet à 20h30, les compagnies de théâtre de rue Les Sanglés et En corps En l'air vous proposeront un spectacle qui mêle théâtre et voltige.

Pratique. Gratuit, ouverts à tous. Programmation complète sur falaise-suissenormande.com.