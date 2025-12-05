[Photos]. Découvrez les coulisses du MIN, le "Rungis" de Normandie 

Déplacé de la place du Vieux Marché de Rouen à proximité du port de plaisance, en 1969, ce site de 20 hectares est bien plus qu'un simple marché de gros. Derrière ses façades se cachent 150 000 tonnes de marchandises qui transitent chaque année, générant un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et bénéficiant à plus de 2 millions de consommateurs normands.

Depuis 25 ans l'association Andes livre elle-même des denrées alimentaires (fruits et légumes, surgelés...) et des produits d'hygiène à des épiceries solidaires dans un rayon de 200km de Rouen.

Au total 2 500 sapins sont vendus entre le 17 novembre et le 25 décembre à des fleuristes et des petites jardineries. Le produit phare est le ballot de 10kg de sapins (les branches) pour décorer les magasins, soit 2 000 ballots.

L'organisation du "Rungis" de Rouen

Le but du Marché d'intérêt national (MIN) réside dans la centralisation. Les 5 000 commerçants et restaurateurs qui y vont trouvent en un seul et même lieu tous les professionnels de l'agroalimentaire et de l'horticulture. La soixantaine de grossistes bénéficie de services mutualisés : maintenance, services industriels ou La Poste. Les modes de fonctionnement varient selon les pôles des principaux acteurs du MIN. Pour les produits carnés ou issus de la mer, le site est un point de redistribution logistique sans transformation. La marchandise arrive des abattoirs ou criées et repart pour être livrée. A l'inverse, le pôle fruits et légumes est le royaume de la négociation entre vendeurs et acheteurs. "Les primeurs viennent voir, toucher et goûter pour acheter", affirme Séverine Lavenue, organisatrice des visites du lieu. La devise du MIN, "J'y vais, je goûte, je suis sûr", prend alors tout son sens. Le MIN organise régulièrement des visites pour le public, la prochaine a lieu le 18 décembre.

Presto'Bio est seul grossiste de fruits et légumes certifiés bio en Normandie, ce qui représente à peu près quatre mille tonnes de marchandise par an. Ils les redistribuent à leurs 600 clients dans toute la France.

L'association Box Fermier a été créée en 2018 par des producteurs fermiers. Il s'agit d'un grossiste alimentaire de produits fermiers en circuit court avec plus de 1 200 produits référencés. Ils travaillent avec 66 producteurs normands.