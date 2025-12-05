En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos]. Découvrez les coulisses du MIN, le "Rungis" de Normandie 

Economie. Sous les Halles de l'avenue du Commandant Bicheray se trouve le plus gros Marché d'intérêt national (MIN) du nord-ouest de la France, où tous les commerçants et restaurateurs de Normandie peuvent trouver ce dont ils ont besoin sur un seul et même lieu. Découvrez ce qui se passe à l'intérieur de cet endroit surnommé le "Rungis" de Rouen.

Publié le 05/12/2025 à 11h00 - Par Margaux Fresnais
[Photos]. Découvrez les coulisses du MIN, le "Rungis" de Normandie 
A leur arrivée, depuis la Martinique ou la Guadeloupe, les bananes ont déjà trois semaines. Elles sont directement installées pendant une semaine dans une chambre de mûrissage pour transformer leur amidon en sucre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Déplacé de la place du Vieux Marché de Rouen à proximité du port de plaisance, en 1969, ce site de 20 hectares est bien plus qu'un simple marché de gros. Derrière ses façades se cachent 150 000 tonnes de marchandises qui transitent chaque année, générant un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et bénéficiant à plus de 2 millions de consommateurs normands.

Depuis 25 ans l'association Andes livre elle-même des denrées alimentaires (fruits et légumes, surgelés...) et des produits d'hygiène à des épiceries solidaires dans un rayon de 200km de Rouen.Depuis 25 ans l'association Andes livre elle-même des denrées alimentaires (fruits et légumes, surgelés...) et des produits d'hygiène à des épiceries solidaires dans un rayon de 200km de Rouen.

Au total 2 500 sapins sont vendus entre le 17 novembre et le 25 décembre à des fleuristes et des petites jardineries. Le produit phare est le ballot de 10kg de sapins (les branches) pour décorer les magasins, soit 2 000 ballots.Au total 2 500 sapins sont vendus entre le 17 novembre et le 25 décembre à des fleuristes et des petites jardineries. Le produit phare est le ballot de 10kg de sapins (les branches) pour décorer les magasins, soit 2 000 ballots.

L'organisation du "Rungis" de Rouen

Le but du Marché d'intérêt national (MIN) réside dans la centralisation. Les 5 000 commerçants et restaurateurs qui y vont trouvent en un seul et même lieu tous les professionnels de l'agroalimentaire et de l'horticulture. La soixantaine de grossistes bénéficie de services mutualisés : maintenance, services industriels ou La Poste. Les modes de fonctionnement varient selon les pôles des principaux acteurs du MIN. Pour les produits carnés ou issus de la mer, le site est un point de redistribution logistique sans transformation. La marchandise arrive des abattoirs ou criées et repart pour être livrée. A l'inverse, le pôle fruits et légumes est le royaume de la négociation entre vendeurs et acheteurs. "Les primeurs viennent voir, toucher et goûter pour acheter", affirme Séverine Lavenue, organisatrice des visites du lieu. La devise du MIN, "J'y vais, je goûte, je suis sûr", prend alors tout son sens. Le MIN organise régulièrement des visites pour le public, la prochaine a lieu le 18 décembre.

Presto'Bio est seul grossiste de fruits et légumes certifiés bio en Normandie, ce qui représente à peu près quatre mille tonnes de marchandise par an. Ils les redistribuent à leurs 600 clients dans toute la France.Presto'Bio est seul grossiste de fruits et légumes certifiés bio en Normandie, ce qui représente à peu près quatre mille tonnes de marchandise par an. Ils les redistribuent à leurs 600 clients dans toute la France.

L'association Box Fermier a été créée en 2018 par des producteurs fermiers. Il s'agit d'un grossiste alimentaire de produits fermiers en circuit court avec plus de 1 200 produits référencés. Ils travaillent avec 66 producteurs normands.L'association Box Fermier a été créée en 2018 par des producteurs fermiers. Il s'agit d'un grossiste alimentaire de produits fermiers en circuit court avec plus de 1 200 produits référencés. Ils travaillent avec 66 producteurs normands.

Galerie photos
Depuis 25 ans l'association Andes livre elle-même des denrées alimentaires (fruits et légumes, surgelés...) et des produits d'hygiène à des épiceries solidaires dans un rayon de 200km de Rouen. Presto'Bio est seul grossiste de fruits et légumes certifiés bio en Normandie, ce qui représente à peu près quatre mille tonnes de marchandise par an. Ils les redistribuent à leurs 600 clients dans toute la France. L'association Box Fermier a été créée en 2018 par des producteurs fermiers. Il s'agit d'un grossiste alimentaire de produits fermiers en circuit court avec plus de 1 200 produits référencés. Ils travaillent avec 66 producteurs normands. Au total 2 500 sapins sont vendus entre le 17 novembre et le 25 décembre à des fleuristes et des petites jardineries. Le produit phare est le ballot de 10kg de sapins (les branches) pour décorer les magasins, soit 2 000 ballots.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos]. Découvrez les coulisses du MIN, le "Rungis" de Normandie 
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple