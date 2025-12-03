En ce moment Take me out Franz Ferdinand
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alerte météo. Vents forts, marées et averses : la Normandie se prépare à 48h agitées, sous vigilance

Société. Fortes rafales, marées sensibles et perturbations successives : la Normandie s'apprête à vivre plusieurs épisodes agités entre jeudi et vendredi, selon Météo Basse-Normandie et Météo Seine-Maritime. Voici ce qu'il faut retenir.

Publié le 03/12/2025 à 17h05, mis à jour le 03/12/2025 à 17h22 - Par Mathilde Rabaud
Alerte météo. Vents forts, marées et averses : la Normandie se prépare à 48h agitées, sous vigilance
Un double épisode venteux attendu dès jeudi matin. - Unsplash - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Entre jeudi et vendredi après-midi, la Normandie va enchaîner non pas un, mais deux coups de vent successifs, apportant pluie, rafales soutenues et un contexte maritime délicat.
Selon Météo Basse-Normandie, la première salve arrivera dès la nuit de jeudi, avec un passage perturbé accompagné d'un vent très dynamique sur le littoral.

Sur les caps les plus exposés de la côte ouest et du Cotentin, les rafales pourront grimper jusqu'à 110km/h, un seuil suffisamment élevé pour provoquer des conditions de circulation délicates sur les zones littorales et les routes proches du rivage.

Vigilance jaune vent fort : le département de la Manche surveillé

Météo-France prévoit de placer la Manche en vigilance jaune pour vent fort du jeudi 02h au jeudi 10h.
Ce créneau correspond au passage du premier épisode actif venu de l'Ouest, accompagné de pluies parfois soutenues et d'un renforcement notable du vent.

Le phénomène touchera surtout la façade ouest du département, avec des rafales fréquentes autour de 90km/h, et localement 100km/h dans le Cotentin.

Marées et risque de submersions : prudence renforcée sur le littoral

Les fortes marées prévues cette fin de semaine amplifieront le risque sur les plages et les digues de la Manche et du Calvados.
Météo Basse-Normandie insiste sur la nécessité d'être particulièrement vigilant face au risque de vagues-submersions, notamment entre Granville, le Cotentin et les secteurs les plus exposés aux vents d'ouest.

Les déplacements en bord de mer devront être limités durant les pics de rafales et les pleines mers.

En Seine-Maritime : des perturbations en série jusqu'au week-end

De son côté, Météo Seine-Maritime annonce une succession de perturbations qui s'enchaîneront non-stop jusqu'au week-end dans le département.

  • Jeudi matin : arrivée d'une première perturbation avec des pluies faibles à modérées.
  • Jeudi après-midi : retour d'averses, parfois soutenues, avec des bourrasques atteignant 70km/h.
  • Vendredi soir : nouvelle perturbation, avant une amélioration progressive dans la nuit de vendredi à samedi.
  • Samedi : un temps plus variable, oscillant entre éclaircies, nuages et averses.

Un schéma typique d'une fin de semaine polarisée, sous influence océanique très active.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alerte météo. Vents forts, marées et averses : la Normandie se prépare à 48h agitées, sous vigilance
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple