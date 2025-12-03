Alerte météo. Vents forts, marées et averses : la Normandie se prépare à 48h agitées, sous vigilance

Entre jeudi et vendredi après-midi, la Normandie va enchaîner non pas un, mais deux coups de vent successifs, apportant pluie, rafales soutenues et un contexte maritime délicat.

Selon Météo Basse-Normandie, la première salve arrivera dès la nuit de jeudi, avec un passage perturbé accompagné d'un vent très dynamique sur le littoral.

Sur les caps les plus exposés de la côte ouest et du Cotentin, les rafales pourront grimper jusqu'à 110km/h, un seuil suffisamment élevé pour provoquer des conditions de circulation délicates sur les zones littorales et les routes proches du rivage.

Vigilance jaune vent fort : le département de la Manche surveillé

Météo-France prévoit de placer la Manche en vigilance jaune pour vent fort du jeudi 02h au jeudi 10h.

Ce créneau correspond au passage du premier épisode actif venu de l'Ouest, accompagné de pluies parfois soutenues et d'un renforcement notable du vent.

Le phénomène touchera surtout la façade ouest du département, avec des rafales fréquentes autour de 90km/h, et localement 100km/h dans le Cotentin.

Marées et risque de submersions : prudence renforcée sur le littoral

Les fortes marées prévues cette fin de semaine amplifieront le risque sur les plages et les digues de la Manche et du Calvados.

Météo Basse-Normandie insiste sur la nécessité d'être particulièrement vigilant face au risque de vagues-submersions, notamment entre Granville, le Cotentin et les secteurs les plus exposés aux vents d'ouest.

Les déplacements en bord de mer devront être limités durant les pics de rafales et les pleines mers.

En Seine-Maritime : des perturbations en série jusqu'au week-end

De son côté, Météo Seine-Maritime annonce une succession de perturbations qui s'enchaîneront non-stop jusqu'au week-end dans le département.

Jeudi matin : arrivée d'une première perturbation avec des pluies faibles à modérées.

: arrivée d'une première perturbation avec des pluies faibles à modérées. Jeudi après-midi : retour d'averses, parfois soutenues, avec des bourrasques atteignant 70km/h .

: retour d'averses, parfois soutenues, avec des . Vendredi soir : nouvelle perturbation, avant une amélioration progressive dans la nuit de vendredi à samedi.

: nouvelle perturbation, avant une amélioration progressive dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi : un temps plus variable, oscillant entre éclaircies, nuages et averses.

Un schéma typique d'une fin de semaine polarisée, sous influence océanique très active.