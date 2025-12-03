Gérald le Conquérant. Identité normande, humour noir et dérapages : comment les critiques jugent le nouveau film de Fabrice Eboué ?

Avec Gérald le Conquérant, Fabrice Eboué revient à un format qu'il affectionne : le faux documentaire grinçant, inspiré à la fois de Striptease, Tiger King et de son propre vécu normand.

Il y incarne Gérald, un indépendantiste local persuadé qu'un parc d'attractions géant consacré à Guillaume le Conquérant peut sauver l'image de sa région. Caméra au poing, un journaliste suit ce projet insensé… et les dérapages qui vont avec.

Tourné à Avranches, à l'Abbaye-aux-Hommes, à la Tapisserie de Bayeux et dans le pays d'Auge, le film s'annonce comme une œuvre un peu plus personnelle de la part d'Eboué.

Une sortie repoussée avant de créer l'événement aujourd'hui

Prévu à l'origine le 30 avril 2025, le film avait mystérieusement disparu du calendrier, malgré une affiche déjà virale montrant Eboué tatoué "Normandie".

Ce report soudain avait alimenté les rumeurs… jusqu'à cette sortie officielle du 3 décembre 2025, attendue comme un véritable come-back dans les salles françaises.

Ce que la presse nationale en retient : un film qui divise mais ne laisse personne indifférent

Plutôt que de simplement "faire la revue des critiques", l'idée est de voir ce qui ressort vraiment du regard des grands médias : un film qui ose, qui choque, et qui amuse, souvent en même temps.

Un portrait sans filtre d'une partie de la France rurale, porté par un humour volontairement amoral.

Voici le panorama des avis les plus marquants.

Humour noir, satire et dérapages : la presse salue (ou redoute) l'audace du film

Télérama : "des étincelles" et un humour volontairement amoral

Le magazine souligne un film qui va très loin dans la caricature :

"Fabrice Eboué fait des étincelles grâce à un humour amoral, entre caricature des habitants locaux, explosions de vaches et caméo irrésistible de Franck Dubosc." Ils titrent d'ailleurs leur critique "'Gérald le Conquérant' : le tacle bien senti de Fabrice Eboué sur les partisans d'une identité 'blanche'." Une vision qui confirme le ton radical, provocateur et à la fois dénonciateur assumé du réalisateur.

Le Parisien : "une comédie trash, gore et hilarante"

Le journal met en avant la dimension trash du film mais aussi son efficacité comique.

Une critique qui souligne un vrai potentiel populaire.

Trois Couleurs : un esprit proche de Bernie et de C'est arrivé près de chez vous

Pour le média cinéphile, Eboué reste fidèle à une veine grinçante : "Une comédie grinçante tout à fait fréquentable",

même si le film délaisse un peu son ambition politique au fil du récit.

20 Minutes : un humour noir au service de sujets brûlants

Le quotidien insiste sur la manière qu'a Eboué d'aborder des thèmes sensibles : homophobie, radicalisation, terrorisme…

Des thématiques rarement traitées dans la comédie française, encore moins sous cette forme.

Le Figaro : une satire juste mais un rythme affecté par le format "faux docu"

Plus mesuré, le journal estime que : "Le faux documentaire plombe un peu le rythme mais n'empêche pas la satire de viser juste."

Le jeu d'Eboué, décrit comme "la bêtise jouée comme personne", demeure salué.

Au final, un film satirique que la critique ne peut ignorer

Satire rurale, humour noir, format atypique… Gérald le Conquérant ne cherche jamais le consensus. Et c'est précisément ce qui ressort des critiques : un film que l'on aimera ou que l'on trouvera un peu lourd, mais qui assume un ton direct, un humour qui ne fait pas de cadeau et des sujets sensibles traités sans détour.



