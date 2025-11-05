En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
Cinéma. Disney mise sur un talent normand pour "Zootopie 2", son prochain film, et ce n'est pas un hasard

Société. L'humoriste normand Baptiste Lecaplain prête sa voix à Gary De'Snake, un nouveau personnage du très attendu "Zootopie 2", dont la sortie est prévue le 26 novembre 2025. Le film d'animation Disney promet une nouvelle aventure palpitante avec Judy Hopps et Nick Wilde, cette fois face à un mystérieux reptile venu semer le trouble à Zootropolis.

Publié le 05/11/2025 à 18h05 - Par Mathilde Rabaud
Un Normand dans le casting du nouveau Disney. - Disney

Né le 23 mai 1985 à Mortain, dans la Manche, Baptiste Lecaplain n'a jamais caché son attachement à la Normandie. Dans ses spectacles, il évoque souvent son enfance entre humour tendre et anecdotes locales, rappelant ce lien fort avec sa région natale.

Avant de percer sur scène, il a travaillé comme animateur pour enfants, une expérience qui a peut-être nourri son goût pour les univers colorés… comme celui de Disney.

Baptiste Lecaplain prête sa voix à Gary De'Snake dans "Zootopie 2"

Dans la version française de Zootopie 2, Baptiste Lecaplain incarne Gary De'Snake, un serpent aussi malin que mystérieux, au cœur d'une nouvelle enquête menée par Judy Hopps et Nick Wilde.

Il rejoint un casting vocal prestigieux où figurent notamment Marie-Eugénie Maréchal (voix de Judy), Alexis Victor (Nick) et Mister V, qui prêtera sa voix à un nouveau personnage nommé Jesùs.

Ce mélange de talents issus de la comédie, du stand-up et du web apporte une fraîcheur moderne à l'univers déjà culte de Zootopie.

"Zootopie 2" : intrigue, date de sortie et nouveautés

Réalisé par Jared Bush et Byron Howard, Zootopie 2 est le 64e classique d'animation Disney.

Cette suite mettra à nouveau en scène le duo préféré des fans, confronté à un mystérieux reptile qui bouleverse l'équilibre de la ville. Entre enquête, infiltration et humour, le film promet une aventure encore plus rythmée et actuelle.

Sortie prévue le 26 novembre 2025 dans les salles françaises.

De Mortain à Hollywood : le parcours d'un humoriste attaché à ses racines

De ses débuts modestes en Normandie à ses succès sur scène et à la télévision, Baptiste Lecaplain a su imposer un humour sensible et sincère. Son arrivée dans un film Disney confirme une trajectoire atypique et inspirante.

Pour les Normands, c'est une fierté régionale de voir l'un des nôtres briller jusqu'à la franchise internationale qu'est Disney ! D'autant plus quand on sait que Disney est lié à la Normandie par l'origine normande du nom, hérité des ancêtres de Walt Disney de la commune d'Isigny-sur-Mer. La région célèbre ce lien avec un jardin Walt Disney à Isigny et des clins d'œil dans l'univers des studios.

