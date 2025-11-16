En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Télévision. Normandie : ce que les gendarmes voient vraiment au quotidien… et que vous ne soupçonnez pas

Sécurité. Dimanche 16 novembre 2025, RMC Story diffuse un épisode spécial de Flic Story consacré à la gendarmerie de Normandie. Une immersion rare qui met en lumière une région où vols liés à la crise, stupéfiants, alcool au volant et incivilités bouleversent désormais le quotidien des forces de l'ordre.

Publié le 16/11/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
Vols en supermarché, drogues, routes mortelles : la réalité normande dévoilée dans un épisode inédit - SIRPA-G / MDC Brice LAPOINTE

Loin de l'image paisible de ses campagnes et de son littoral, la Normandie doit composer avec une montée perceptible de la délinquance. Vols dans les supermarchés, souvent liés aux difficultés économiques, interventions récurrentes pour personnes en détresse, mais aussi explosion des conduites à risque : les gendarmes voient leurs journées s'intensifier.

En 2023, 158 personnes ont perdu la vie sur les routes normandes, un chiffre alarmant qui traduit la progression des comportements dangereux, fréquemment associés à la consommation d'alcool ou de stupéfiants.

"Flic Story" : 80 minutes au cœur de l'action

L'épisode spécial, déconseillé aux moins de 10 ans, propose une immersion de 80 minutes dans la saison 2 du magazine de société de RMC Story. Caméras embarquées, interventions de nuit, dispositifs routiers, opérations anti-criminalité : l'émission dévoile un métier où chaque seconde compte.

De la ville aux zones rurales, on y suit des gendarmes confrontés à des interventions parfois délicates, où garder son sang-froid devient un impératif pour protéger la population.

Routes, stupéfiants et incivilités : un terrain sous tension

La consommation de drogues chez les jeunes, les conduites addictives, l'alcoolisation au volant ou dans l'espace public : autant de problématiques devenues centrales dans le travail des forces de l'ordre.

Sur près de 1 000 kilomètres de réseau routier, les équipes mobilisées mènent des opérations d'envergure pour identifier les conducteurs dangereux, intercepter les trafiquants et calmer les situations qui peuvent rapidement dégénérer.

Contrôle gendarmerie A29 aire de BollevilleContrôle gendarmerie A29 aire de Bolleville - Cédric Thomire

Les gendarmes, un rempart face à la délinquance

Entre courses-poursuites, appels d'urgence et surveillances ciblées, le quotidien des gendarmes normands témoigne des défis auxquels est confrontée une région longtemps perçue comme tranquille. Ce reportage met en avant le rôle indispensable de ces hommes et femmes chargés de maintenir la sécurité, malgré une délinquance en constante évolution.

Un documentaire pour comprendre la sécurité d'aujourd'hui

En ouvrant les coulisses de la gendarmerie, Flic Story : Gendarmerie de Normandie offre une perspective rare sur les réalités actuelles de la sécurité. Une plongée qui éclaire les enjeux d'une région où les forces de l'ordre jouent un rôle crucial pour préserver le quotidien des habitants.

Flic Story : Gendarmerie de Normandie c'est ce soir dimanche 16 novembre à 21h10 en prime time sur RMC Story.

Galerie photos
Contrôle gendarmerie A29 aire de Bolleville - Cédric Thomire

