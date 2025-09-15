En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Vimoutiers. Dépistages, équipements de sécurité : les gendarmes ont réalisé un contrôle de cars scolaires

Sécurité. La gendarmerie de l'Orne a lancé une importante opération de contrôles de cars scolaires jusqu'à la fin du mois de septembre. Les militaires étaient à la sortie du collège Hée-Fergant à Vimoutiers, mardi 9 septembre.

Publié le 15/09/2025 à 11h53 - Par Simon Lebaron
Vimoutiers. Dépistages, équipements de sécurité : les gendarmes ont réalisé un contrôle de cars scolaires
La gendarmerie de l'Orne effectue en septembre des contrôles de cars scolaires. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les élèves du collège Hée-Fergant de Vimoutiers ont eu la surprise à la sortie des cours, mardi 9 septembre, de voir une dizaine de gendarmes aux abords des cars scolaires. Les militaires contrôlaient les véhicules et leurs chauffeurs. "La première chose, c'est sur les conduites addictives, c'est-à-dire les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants", débute le capitaine Alexis Devick, commandant adjoint de l'escadron départemental de sécurité routière.

"Les employeurs ne peuvent pas tout contrôler"

Puis, après la vérification des papiers du chauffeur et du véhicule, un examen du bus est réalisé. Extincteurs, marteaux brise vitre, trousse à pharmacie… Les gendarmes vérifient la présence de chaque équipement de sécurité obligatoire. "C'est un peu comme une voiture, mais avec plus de choses à contrôler", glisse le capitaine.

L'objectif de ces contrôles est de garantir des trajets sûrs pour les élèves. "Malheureusement, les employeurs ne peuvent pas tout contrôler, donc c'est bien qu'il y ait des contrôles comme ça pour empêcher beaucoup de drames", confie Jean-Claude Marie, conducteur de bus depuis une quinzaine d'années qui trouve "inadmissible que certains soient encore contrôlés positifs".

Quatre cars scolaires ont été contrôlés à Vimoutiers.Quatre cars scolaires ont été contrôlés à Vimoutiers. - Simon Lebaron

Ceinture obligatoire et calme dans le car

Si un chauffeur ou un car scolaire n'est pas en règle, la société de transport doit mettre en place une solution de repli pour ramener les élèves à leur domicile. Les jeunes sont, pendant ce temps, raccompagnés au sein de l'établissement par la gendarmerie. A Vimoutiers, ils ont tous pu repartir en bus. Avant le départ, les gendarmes sont montés dans chacun des véhicules pour rappeler les règles de sécurité, notamment la ceinture de sécurité obligatoire. "Autre chose, il faut être à peu près calme. Il ne faut pas crier ni déambuler, il ne faut pas que le chauffeur ait son attention prise sur vous", rappelle le capitaine Alexis Devick.

Cette manœuvre à Vimoutiers n'est pas une action solitaire. Elle fait partie d'une importante opération de contrôles de cars scolaires qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de septembre "pour faire un maximum d'établissements scolaires". Les contrôles seront ensuite reconduits ponctuellement toute l'année.

Galerie photos
Quatre cars scolaires ont été contrôlés à Vimoutiers. - Simon Lebaron

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie Sarcelles (95200) 800€ Découvrir
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Vimoutiers. Dépistages, équipements de sécurité : les gendarmes ont réalisé un contrôle de cars scolaires
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple