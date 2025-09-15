Vimoutiers. Dépistages, équipements de sécurité : les gendarmes ont réalisé un contrôle de cars scolaires

Les élèves du collège Hée-Fergant de Vimoutiers ont eu la surprise à la sortie des cours, mardi 9 septembre, de voir une dizaine de gendarmes aux abords des cars scolaires. Les militaires contrôlaient les véhicules et leurs chauffeurs. "La première chose, c'est sur les conduites addictives, c'est-à-dire les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants", débute le capitaine Alexis Devick, commandant adjoint de l'escadron départemental de sécurité routière.

"Les employeurs ne peuvent pas tout contrôler"

Puis, après la vérification des papiers du chauffeur et du véhicule, un examen du bus est réalisé. Extincteurs, marteaux brise vitre, trousse à pharmacie… Les gendarmes vérifient la présence de chaque équipement de sécurité obligatoire. "C'est un peu comme une voiture, mais avec plus de choses à contrôler", glisse le capitaine.

L'objectif de ces contrôles est de garantir des trajets sûrs pour les élèves. "Malheureusement, les employeurs ne peuvent pas tout contrôler, donc c'est bien qu'il y ait des contrôles comme ça pour empêcher beaucoup de drames", confie Jean-Claude Marie, conducteur de bus depuis une quinzaine d'années qui trouve "inadmissible que certains soient encore contrôlés positifs".

Quatre cars scolaires ont été contrôlés à Vimoutiers. - Simon Lebaron

Ceinture obligatoire et calme dans le car

Si un chauffeur ou un car scolaire n'est pas en règle, la société de transport doit mettre en place une solution de repli pour ramener les élèves à leur domicile. Les jeunes sont, pendant ce temps, raccompagnés au sein de l'établissement par la gendarmerie. A Vimoutiers, ils ont tous pu repartir en bus. Avant le départ, les gendarmes sont montés dans chacun des véhicules pour rappeler les règles de sécurité, notamment la ceinture de sécurité obligatoire. "Autre chose, il faut être à peu près calme. Il ne faut pas crier ni déambuler, il ne faut pas que le chauffeur ait son attention prise sur vous", rappelle le capitaine Alexis Devick.

Cette manœuvre à Vimoutiers n'est pas une action solitaire. Elle fait partie d'une importante opération de contrôles de cars scolaires qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de septembre "pour faire un maximum d'établissements scolaires". Les contrôles seront ensuite reconduits ponctuellement toute l'année.