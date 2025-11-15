Orne. Accident sur l'A28 entre un poids lourd et deux voitures, un blessé à l'hôpital

Un accident s'est produit ce samedi 15 novembre sur l'A28 entre un camion poids lourd transportant des produits de pâtisserie et deux voitures à hauteur de la commune de Neauphe-sous-Essai, a indiqué Bison Futé. Selon les pompiers de l'Orne, cet accident s'est produit peu avant 14h et une personne a été blessée. Elle a été transportée à l'hôpital.

L'autoroute bloquée

En raison de cet accident, l'autoroute (A28) a été bloquée dans le sens Sud-Nord. "La circulation est coupée dans le sens Alençon vers Rouen", a précisé Bison Futé. Les équipes d'intervention et de sécurité se sont rendues sur place pour assurer le balisage, le nettoyage du site et la protection du site. Vers 15h, "un bouchon d'environ un kilomètre est présent en amont de la coupure avec une tendance à la dégradation", a poursuivi Bison Futé.

La gendarmerie s'est aussi rendue sur les lieux.