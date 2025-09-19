[Actualisé] Orne. Camion renversé sur l'A28 : l'autoroute doit rouvrir vers 21h

Après l'accident, 205 véhicules (170 voitures et 35 poids lourds) ont été évacués par un accès de service. Le camion a été évacué de l'autoroute dans l'après-midi. Une opération de balayage est en cours depuis 16h45. La réouverture de l'autoroute est attendu vers 21h.

Un important accident est survenu sur l'autoroute A28, dans la matinée de ce vendredi 19 septembre. Un camion transportant un chargement de vin est couché depuis 10h42 à hauteur de la commune de Saint-Germain-de-Clairefeuille. Il bloque les voies dans les deux sens, la remorque étant passée de l'autre côté du sens de circulation du poids lourd. Le chauffeur est légèrement blessé.

Des déviations mises en place

Les équipes d'intervention et de sécurité sont sur le site de l'accident pour assurer le balisage, le nettoyage du site et la protection de celui-ci. La sortie de l'autoroute est obligatoire à Sées dans le sens Le Mans-Rouen et à Gacé dans le sens inverse. Des déviations par les routes départementales sont mises en place pour retrouver l'A28 à Gacé en direction de Rouen et à Sées pour aller au Mans. "En amont de la coupure, un risque important de bouchon est fort probable", note Bison Futé.

La sortie est obligatoire également à Sées sur l'A88 en provenance de Caen.