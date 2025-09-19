Eure. Un jeune conducteur de 25 ans heurte le terre-plein central de l'autoroute et meurt

Un jeune conducteur de 25 ans a percuté le terre-plein central de l'autoroute A13, à hauteur du péage d'Heudebouville (désormais en flux libre). Le choc a été violent. Il s'est produit vendredi 19 septembre peu avant 3h. Le jeune est mort.

Sept sapeurs-pompiers mobilisés

L'intervention a mobilisé sept sapeurs-pompiers. Les gendarmes se sont rendus sur place pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.