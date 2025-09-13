Évreux. Une voiture percute plusieurs personnes devant un bar à vin : le conducteur poursuivi pour "meurtre en état d'ivresse"

Du nouveau dans l'affaire du bar à vin d'Evreux. Le conducteur ayant percuté plusieurs personnes dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août devant un bar à vin à Evreux, faisant un mort, est poursuivi pour "meurtre par une personne en état d'ivresse manifeste" et a été placé en détention provisoire, a indiqué vendredi 12 septembre, le procureur de la République d'Evreux.

• A lire aussi. Evreux. Un mort et des blessés graves : le conducteur d'une voiture aurait percuté "délibérément" un groupe de personnes

Une voiture percute plusieurs personnes

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août à Evreux, une voiture a percuté plusieurs personnes devant un bar à vin après une rixe. Alors qu'ils repassaient devant l'établissement, une femme et son frère ont été frappés, et leurs proches sont repartis en voiture. Celle-ci est revenue en marche arrière à vive allure et a mortellement renversé un homme de 35 ans.

De nouveau placé en garde à vue

Le conducteur, 40 ans, alcoolisé et sous stupéfiants, a été interpellé puis hospitalisé en psychiatrie. Libéré le 8 septembre, il a de nouveau été placé en garde à vue. L'homme de 40 ans est poursuivi pour "meurtre par une personne en état d'ivresse manifeste, tentative de meurtre par une personne en état d'ivresse manifeste, conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants" et a été placé en détention provisoire vendredi 12 septembre, a détaillé le procureur.

Quatre autres personnes, dont la propriétaire du véhicule et trois hommes impliqués dans la bagarre, ont été placées sous contrôle judiciaire.

Avec AFP

• A lire aussi. Drame devant un bar à Evreux. Le maire de la commune réagit : le bar "aurait dû être fermé dès 1h"