Évreux. Un mort et des blessés graves : le conducteur d'une voiture aurait percuté "délibérément" un groupe de personnes

Un accident mortel s'est produit dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août, dans le centre-ville d'Evreux. C'est ce qu'a indiqué l'AFP ce samedi 30 août. Le conducteur d'une voiture aurait percuté "délibérément" un groupe de personnes, faisant un mort et cinq blessés, dont deux en urgence absolue, a précisé le parquet de l'Eure.

Trois personnes placées en garde à vue

Selon Rémi Coutin, procureur de la République d'Evreux, après une altercation dans un bar, vers 4h du matin, "une personne serait allée chercher un véhicule et aurait reculé délibérément à grande vitesse en marche arrière dans la foule qui était à l'extérieur de l'établissement". Trois personnes ont été placées en garde à vue.

Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicides et tentatives d'homicides, a poursuivi le magistrat.

Avec AFP