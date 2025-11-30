Place du commerce à Rouen. Cuisines, équitation et bonnes affaires

Trois nouveaux commerces sont à découvrir cette semaine rive droite et rive gauche à Rouen. Le cuisiniste Noma s'est installé rive droite tout comme la boutique Harcour quant au Marché aux Affaires, il a ouvert au centre commercial Saint-Sever.

Cuisines, vêtements et objets

Noma Cuisine, enseigne spécialisée dans la conception de cuisines, a ouvert une boutique au 12 place de la Pucelle dans le centre-ville de Rouen. Sur place, les clients peuvent être conseillés sur les matériaux, le style de cuisine, etc. La boutique est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h. Au 56 rue Ganterie, Harcour va plaire aux cavaliers. L'enseigne spécialisée dans les équipements d'équitation Harcour, a ouvert une boutique à Rouen. On retrouve des tapis de selle, des pulls, des pantalons d'équitation... Elle est ouverte le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Enfin rive gauche, le Marché aux Affaires a installé une boutique au premier étage du centre commercial Saint-Sever. On retrouve de tout : de la décoration, des loisirs créatifs, des meubles et d'autres objets à petits prix. Le magasin est ouvert de 9h à 20h.