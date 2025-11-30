Harcour a été créé en 2014. On y trouve "des vêtements d'équitation et des vêtements sportswear", explique Barbara Anderson, responsable commerciale France. Les clients sont accueillis par Emilie Bohanne (en photo), responsable du magasin. Des tapis de selle sont aussi en vente en rayon.
Place du commerce. Le magasin Harcour ouvre ses portes
Economie. Il s'est installé au 16 rue Ganterie dans le centre-ville de Rouen. La boutique est ouverte le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.
Publié le 30/11/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
