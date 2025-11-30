Manche. Un homme de 30 ans grièvement blessé dans un accident de la route

L'accident s'est produit sur la RD971 à Sainteny dans la Manche, samedi 29 novembre peu avant 15h, indiquent les sapeurs-pompiers.

La victime transportée à l'hôpital de Saint-Lô

Un véhicule seul est impliqué. Son conducteur a perdu le contrôle. L'homme de 30 ans a été grièvement blessé. Il a été transporté médicalisé vers le centre hospitalier de Saint-Lô. Douze pompiers, le Samu et un hélicoptère ont été mobilisés sur l'intervention. Une enquête doit permettre d'établir les circonstances exactes de l'accident.