Saint-Lô. Une jeune fille de 13 ans renversée par une voiture en traversant la route sur un passage piéton effacé

"Elle a volé", témoigne une passante qui a vu la scène. Mardi 25 novembre, une jeune fille a été renversée par une voiture rue Alsace Lorraine juste à la fin du pont qui enjambe les voies SNCF à Saint-Lô. Selon nos informations, cette jeune fille de 13 ans traversait la route pour rejoindre la gare.

Elle aurait pu se relever

A cet endroit, le passage piéton existant est effacé. Il semblerait qu'elle ait pu se relever et se mettre en sécurité sur le trottoir avant d'être prise en charge par les pompiers. Son état de santé est encore à confirmer. La police était sur place et a pu entendre le conducteur de la voiture.