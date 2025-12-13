Près de Granville. Accident à vélo : une femme âgée de 61 ans grièvement blessée transportée à l'hôpital

Un accident a eu lieu vendredi 12 décembre vers 14h30 à Coudeville-sur-Mer dans la Manche, au niveau de l'avenue de la Mer. Selon les pompiers, un vélo a été impliqué dans cet accident. Une femme âgée de 61 ans a été grièvement blessée.

Prise en charge par les secours

Elle a été prise en charge par les secours et a été transportée de façon médicalisée aux urgences de l'hôpital de Granville.