[Vidéo + photos] Saint-Lô. Manifestation et action d'agriculteurs en colère de la Coordination rurale

Des tracteurs se sont regroupés sur la Plage Verte à Saint-Lô en fin de matinée ce vendredi 12 décembre. Les agriculteurs de la Coordination rurale y ont rassemblé plusieurs remorques chargées de détritus qu'ils ont acheminées devant la préfecture de la Manche.

Une mobilisation en réaction aux événements en Ariège

Cette opération intervient en réaction aux événements survenus ce jeudi 11 décembre en soirée en Ariège : les forces de l'ordre ont repris le contrôle d'une exploitation où des agriculteurs s'opposaient à l'abattage d'un troupeau de 207 vaches de race Blonde d'Aquitaine, après la découverte d'un animal atteint de dermatose nodulaire contagieuse.

Les agriculteurs étaient rassemblés devant la Plage Verte à Saint-Lô, ce vendredi 12 décembre.

Les agriculteurs dénoncent une décision jugée disproportionnée et entendent faire pression pour défendre leur profession et leurs élevages. Ils prônent une autre gestion de l'épidémie : ils militent pour la vaccination de tous les troupeaux de France, la mise sous cloche d'un troupeau contaminé. Les militants proposent d'abattre seulement des bêtes infectées, et non pas l'entièreté du troupeau. Les manifestants ont pu rencontrer le préfet en début d'après-midi.

Le cadavre d'un veau a été accroché sur les grilles de la préfecture. - Thierry Valoi