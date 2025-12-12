Seine-Maritime. Guy Pessiot, premier éditeur de Michel Bussi, historien et amoureux de Rouen, est mort

Il était l'un des meilleurs ambassadeurs de la Ville de Rouen. L'Historien, auteur, élu municipal était un érudit et un acteur passionné de la vie locale.

On lui doit de multiples ouvrages, toujours en lien avec la Normandie, notamment Voiles en Seine - l'Armada, ou L'Histoire de Rouen par la photographie en quatre volumes.

Très engagé dans la politique locale

Guy Pessiot a aussi été engagé dans la politique locale comme conseiller municipal, puis adjoint au maire lors du mandat de Valérie Fourneyron à partir de 2008. Les hommages se succèdent aujourd'hui. "Un puits de savoir, une mémoire vivante de la ville, de son histoire, dans un délicat écrin d'élégance et d'humanisme. Son œil rieur disait tout de l'érudition du personnage", a réagi la députée Florence Hérouin-Léautey.

Guy Pessiot a aussi fondé les éditions du P'tit Normand, devenu PTC en 1999 et a été le premier éditeur de Michel Bussi.

Il a par ailleurs présidé l'office de tourisme de Rouen de 2008 à 2018. "Guy m'a offert son savoir, sa gentillesse, son humilité et surtout sa franchise et sa reconnaissance du travail bien fait à ses côtés", a indiqué Yves Leclerc, l'ancien directeur de la structure. "Nous perdons un président d'honneur exceptionnel. Un homme érudit et un admirable connaisseur de notre belle ville de Rouen", a réagi de son côté Christine de Cintré, l'actuelle présidente de Rouen tourisme et congrès.

Guy Pessiot était régulièrement sollicité par Tendance Ouest pour son expertise sur les auteurs, le patrimoine, et sa connaissance très fine de Rouen et de son histoire.