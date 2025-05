Rouen. Première édition du festival Géos du noir : Michel Bussi et des stars du polar au rendez-vous

Orchestré par la Métropole, le tout nouveau festival Géos du noir est parrainé par l'auteur rouennais Michel Bussi. Céline Leclerq, qui coordonne la manifestation, nous parle de ce nouveau rendez-vous.

Quelle est la particularité

de ce festival ?

"Géos du noir se distingue des autres festivals de polar parce qu'il met en lien la littérature noire et le territoire. C'est la géographie qui est le fil conducteur de toutes les animations proposées au cours de la manifestation : tables rondes, conférences, spectacles, jeux, rencontres, dédicaces, expositions ou cafés littéraires. Le territoire normand, et Rouen, ville portuaire, ont beaucoup inspiré les auteurs. Le festival décline cette thématique en plusieurs chapitres tels que la géographie criminelle, Stockholm ville portuaire, Arsène Lupin, notre héros normand né sous la plume de Maurice Leblanc, ou Voyages et terres inconnues."

Où se déroule l'événement ?

"La manifestation se concentre sur trois jours et la plupart des animations sont proposées à la Halle aux toiles. Mais des bibliothèques sont aussi partenaires de manière à étendre la manifestation sur le territoire de la Métropole. C'est d'ailleurs dans la médiathèque François Truffaut qu'aura lieu vendredi 23 mai à 17h la rencontre inaugurale du festival. Michel Bussi, notre invité d'honneur qui s'est aussi impliqué très vite aux côtés de l'agence Barnett pour concevoir cet événement, y présentera son dernier ouvrage, Les Assassins de l'aube. Michel Bussi est particulièrement bien placé pour allier géographie et roman noir car il est aussi géographe !"

Comment sont choisis les invités ?

"L'agence Barnett et Cie est spécialisée en littérature noire. Elle a sélectionné de nombreux auteurs de renommée internationale pour participer à cette édition comme Caryl Férey, Marin Ledun ou Ian Manook, mais le festival accueille aussi des universitaires, un procureur de la République, ou encore des journalistes pour parler de justice et d'affaires criminelles."

Pratique. Du 23 au 25 mai, à la Halle aux toiles. Gratuit. Infos sur festivalgeosdunoir.com.