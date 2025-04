Rouen. Michel Bussi et la Suède : le tout nouveau festival Géos du Noir explore les territoires du polar

La Métropole Rouen Normandie continue d'investir dans la culture. Du vendredi 23 au dimanche 25 mai, la première édition du festival littéraire Géos du Noir se déroule à la Halle aux toiles de Rouen et dans les bibliothèques de la métropole, partenaires de l'événement. Une trentaine d'auteurs européens spécialistes du roman noir, polar ou thriller ont prévu d'y participer : Ian Manook, Alice Géraud, Patricia Tourancheau, etc. Pour l'occasion, la Suède est à l'honneur et l'écrivain originaire de Rouen, Michel Bussi, parrainera ce festival du roman noir européen et portuaire.

Mêler géographie, zone portuaire et romans noirs

"Ce festival réunit des auteurs, des intervenants comme des géographes pour parler de ce qui contribue, dans le roman noir, à établir des atmosphères", explique Jean Biret-Chaussat, codirigeant de l'agence Barnett' et Cie, sollicitée pour s'occuper de la programmation du festival. Ce nouveau rendez-vous littéraire vise à étudier le rapport entre le récit criminel et l'espace qu'il habite, au croisement des territoires criminels. Les géographies criminelles seront aussi décortiquées tout au long du festival.

Pour cette première édition, la ville de Stokholm sera l'invitée d'honneur avec la venue d'auteurs suédois. Et ce n'est pas un hasard car "ce que dit le roman noir justement c'est que la Suède n'est pas un pays si idyllique que ça", indique Jean Biret-Chaussat. Au programme : conférences, tables rondes, rencontres, jeux de société, escape game, café littéraire, etc.

Michel Bussi parraine l'événement

"A Rouen, il n'y avait pas de festival policier à l'échelle de la métropole", confie l'écrivain rouennais Michel Bussi. "Il pouvait y avoir des petits salons à la journée mais aucun événement pour inviter des auteurs de renommée internationale", spécialistes de romans noirs. "L'idée [du festival] c'est d'allier le roman policier aux lieux décrits dans les romans. Cela peut être des lieux locaux ou des territoires plus lointains comme la Suède", poursuit-il. Car selon lui, "le polar suédois c'est le polar le plus populaire avant même l'américain".

Ce nouvel événement permet aussi "d'aller à la rencontre des auteurs et voyager à travers leurs aventures, leurs territoires lointains", ajoute Michel Bussi. Durant le festival "on va aborder des territoires plus proches comme la prison, un commissariat et on peut aussi être très effrayé par un polar qui se passe près de chez soi", confie l'auteur.

Pratique. Samedi 24 mai de 9h30 à 19h30, dimanche 25 mai de 9h30 à 18h, à la Halle aux toiles de Rouen. Entrée libre. https://www.festivalgeosdunoir.com/