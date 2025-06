Chauffer dans la Noirceur. Des bus gratuits depuis Le Havre et Rouen pour découvrir ce festival de bord de mer

C'est un site idyllique, en bord de mer, à l'ombre des dunes et des chapiteaux de cirque. Chaque été au mois de juillet, le festival Chauffer dans la Noirceur anime le village de Montmartin-sur-Mer, sur la côte ouest de la Manche. Avec une programmation éclectique (pop, chanson, électro, reggae, rap, métal, musique du monde…), il attire 5 000 spectateurs par soir… Et les organisateurs aimeraient que les mélomanes de l'ex-Haute-Normandie en profitent davantage.

"La moitié de notre public vient de la Manche, mais il y a aussi pas mal d'Ornais, de Calvadosiens et beaucoup, beaucoup de Bretons… Mais pas assez de Seinomarins, et on trouve cela dommage", constate Isiah Morice. Pour le coordinateur de Chauffer dans la Noirceur, l'explication est à trouver "dans le manque de réseaux de communication mais surtout de transports en commun". Alors, pour "vraiment faire Normandie" dans cette région réunifiée officiellement depuis 10 ans, le festival a décidé de faire venir à lui les spectateurs du nord de la Seine.

Sept chapiteaux permettent de profiter de 15 concerts par soir. - Mathieu Dutot

Un concert dans le bus

Deux formules sont proposées. La première, samedi 12 juillet, concerne les spectateurs de la région du Havre. Pour le prix d'un billet journée classique (28€), le festival se propose de les acheminer gratuitement en bus depuis la cité Océane jusqu'au festival. Ou plutôt en "tourbus", puisque les voyageurs bénéficieront, à l'aller, d'un concert acoustique du chanteur Lewis Evans. Le retour est prévu dans la nuit, après une journée à Montmartin-sur-Mer.

Au départ du Havre Impossible de lire le son.

Monter sur scène au festival

Les spectateurs de Rouen, eux, pourront carrément monter sur scène ! "On leur propose, en partenariat avec le 106 de Rouen, de former une chorale qui chantera avec Lewis Evans, dimanche 13 juillet", détaille Isiah Morice. Deux répétitions sont fixées avec l'artiste, jeudi 12 et vendredi 13 juin, à 19h à 21h au 106. Puis, le jour du concert, les participants à cette chorale seront conduits à Montmartin-sur-Mer. "C'est entièrement gratuit pour eux puisqu'ils seront considérés comme des artistes et pourront même découvrir les coulisses du festival."

Au départ de Rouen Impossible de lire le son.

Lewis Evans n'a pas été choisi par hasard. Ce chanteur britannique, normand d'adoption, est sensible aux questions de mobilité. "Lorsqu'il a joué à La Boule Noire à Paris, il avait affrété des bus et s'était déplacé avec son public, et on trouve cela très moderne", sourit Isiah Morice.

Parmi les artistes programmés pour cette 33e édition de Chauffer dans la Noirceur, du vendredi 11 au dimanche 13 juillet : Saïan Supa Celebration, Synapson, Miki, Dalí, Five, Jacques, Dog Race, Crystal Murray…

Pratique. Chauffer dans la Noirceur, 33e édition, à Montmartin-sur-Mer (Manche) du vendredi 11 au dimanche 13 juillet. Toutes les infos sur les opérations Tourbus au départ de Rouen et du Havre sur association.chaufferdanslanoirceur.org.